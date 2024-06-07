Шмигаль прокоментував чутки про підвищення податків в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Кабмін України

У ЗМІ шириться інформація про те, що уряд готує податкові зміни для українців. Проте на засіданні Кабміну 7 червня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що це все чутки і наразі такі питання не обговорюються.

Відео засідання опублікували у Ми Україна у п'ятницю, 7 червня.

Читайте також:

Чи підвищуватимуть податки в Україні

ЗМІ повідомляли, що Кабмін готується підвищити податки для покриття бюджетного розриву. Прем'єр міністр України спростував чутки щодо цього.

"Ми не починали і не обговорюємо сьогодні питання підвищення податків", — заявив Шмигаль.

Також він заявив про те, що на цей рік Міноборони має 1,7 трильйона гривень на потреби сектору безпеки оборони.

"Цього року відбувалося наближення для закупівель зброї і військової техніку, отже, ми будемо звертатися до парламенту за додатковими коштами щодо сектору безпеки оборони", — зазначив посадовець.

Які зміни готують податкові служби

З 16 червня платники податків зможуть взаємодіяти з Державною податковою службою у відеорежимі під час розгляду матеріалів перевірок та скарг.

З 1 липня скоротяться терміни перевірок щодо сум податку на додану вартість, які підлягають бюджетному відшкодуванню: камеральні перевірки триватимуть 20 календарних днів, Документальні перевірки бюджетного відшкодування триватимуть до 40 днів, скоротившись на 20 днів.

Цьогоріч знято заборону на податкові перевірки для більшості платників податків, зокрема для бізнесів, діяльність яких вважається ризиковою.

Також чекає свого ухвалення законопроєкт № 11090, який передбачає підвищення ставок акцизів на тютюнові вироби. Їх прив'яжуть до євро.

Ще один важливий законопроєкт має привести акциз на основні види палива до рівня ставок, які діють у ЄС.

Нагадаємо, у Податковій службі розповіли про особливості зарахування податків, які сплачені за кордоном. Зарахування відбувається за умови підтвердження контролюючого органу іншої держави.

Ми писали, що Верховна Рада у першому читанні підтримала підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.