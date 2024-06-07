Шмыгаль прокомментировал слухи о повышении налогов в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Кабмин Украины

В СМИ распространяется информация, что правительство готовит налоговые изменения для украинцев. Однако на заседании Кабмина 7 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что это все слухи и пока такие вопросы не обсуждаются.

Видео заседания опубликовали в Ми Украина в пятницу, 7 июня.

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СМИ сообщали, что Кабмин готовится к повышению налогов для покрытия бюджетного разрыва. Премьер-министр Украины опроверг слухи по этому поводу.

"Мы не начинали и не обсуждаем сегодня вопроса о повышения налогов", — заявил Шмыгаль.

Также он заявил о том, что на этот год Минобороны имеет 1,7 триллиона гривен на нужды сектора безопасности обороны.

"В этом году происходило приближение для закупок оружия и военной техники, следовательно, мы будем обращаться в парламент за дополнительными средствами по сектору безопасности обороны", — отметил чиновник.

Какие изменения готовят налоговые службы

С 16 июня налогоплательщики смогут взаимодействовать с Государственной налоговой службой в видеорежиме при рассмотрении материалов проверок и жалоб.

С 1 июля сократятся сроки проверок по суммам налога на добавленную стоимость, которые подлежат бюджетному возмещению: камеральные проверки продлятся 20 календарных дней. Документальные проверки бюджетного возмещения продлятся до 40 дней, сократившись на 20 дней.

В этом году снят запрет на налоговые проверки для большинства налогоплательщиков, в частности для бизнесов, деятельность которых считается рисковой.

Также ожидает своего принятия законопроект №11090, предусматривающий повышение ставок акцизов на табачные изделия. Их привяжут к евро.

Еще один важный законопроект должен привести акциз на основные виды топлива на уровень ставок, действующих в ЕС.

Напомним, в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

Мы писали, что Верховная Рада в первом чтении поддержала повышение акцизного налога на табачные изделия.