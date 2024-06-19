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В Раде заявили, что в ближайшее время возможно повышение налогов

19 июня 2024 19:15
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Бригадир София
редактор
Повышение военного сбора и НДС — комментарий Гетманцева
Верховная Рада. Фото: ВР
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В последние дни распространяется информация о возможном повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость в Украине. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев предоставил комментарии на этот счет, отметив, что официальных предложений от Кабинета Министров следует ожидать уже в ближайшее время.

Об этом Даниил Гетманцев заявил в кулуарах Верховной Рады в среду, 19 июня.

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Гетманцев подчеркнул, что ситуация с недофинансированием бюджетных расходов критическая, особенно это касается военных расходов, где не хватает сотен миллиардов гривен. По его словам, такие большие средства невозможно получить за счет только "точечных решений" или детенизации экономики.

"Это очень большие деньги, которые нельзя аккумулировать точечными решениями или, скажем, за счет детенизации даже, потому что ресурс от детенизации уже используется. У нас уже есть перевыполнение бюджета, но этот ресурс не сопоставим с теми потребностями, которые есть. Каким образом покрыть эти расходы, мы ожидаем позицию от Кабинета Министров", — заявил, Гетманцев.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что информация о том, что правительство готовит налоговые изменения для украинцев, не соответствует действительности.

Ранее в Налоговой службе рассказали об особенностях зачисления налогов, уплаченных за границей. Зачисление происходит при подтверждении контролирующего органа другого государства.

Кабинет министров
Верховная Рада
украинцы
налоги
Украина
нардепы
народные депутаты
военный сбор

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