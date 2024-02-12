У Раді відповіли, коли ухвалять новий закон про мобілізацію

Засідання Верховної Ради України. Фото: uk.wikipedia.org

Новий закон про мобілізацію Верховна Рада ухвалить до кінця лютого. При цьому законопроєкт підпишуть на початку березня, а набуде чинності він на початку квітня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в ефірі телемарафону у понеділок, 12 лютого.

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Ухвалення закону про мобілізацію

Депутати мають строк до 21 лютого для внесення змін до проєкту закону. Передбачається, що кількість поправок буде значною, можливо, сягне кількох тисяч, що може затримати процес її обговорення.

"Я вважаю, що їх буде багато, умовно тисяча-дві. Кожна поправка вимагатиме двох хвилин часу на пленарному засіданні. Якщо уявити, що буде тисяча поправок, і кожна займе дві хвилини, то в сумі це становитиме 2000 хвилин, що значно перевищує тривалість одного тижня пленарних засідань", — пояснив він.

За словами нардепа Дмитра Наталухи, зараз тривають обговорення ідеї платного збереження робочих місць для критично важливих працівників підприємств.

"Ця концепція передбачає можливість планувати підтримку ЗСУ незалежно від зовнішніх обставин, включаючи політичну ситуацію в США чи настрої прем'єр-міністра Угорщини", — сказав нардеп.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію, який незабаром має бути ухвалений у Раді, передбачає низку нововведень. Документ залишає без відстрочки певні категорії військовозобов'язаних чоловіків, серед яких є правоохоронці.

Також Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження на 90 днів воєнного стану та загальної мобілізації.