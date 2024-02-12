В Раде ответили, когда примут новый закон о мобилизации

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: uk.wikipedia.org

Новый закон о мобилизации Верховная Рада одобрит до конца февраля. При этом, законопроект подпишут в начале марта, а в силу он вступит в начале апреля.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в эфире телемарафона в понедельник, 12 февраля.

Читайте также:

Принятие закона о мобилизации

Депутаты имеют срок до 21 февраля для внесения своих изменений к проекту закона. Предполагается, что количество поправок будет значительным, возможно, достигнет нескольких тысяч, что может задержать процесс его обсуждения.

"Я полагаю, что их будет много, условно тысяча-две. Каждая поправка потребует двух минут времени на пленарном заседании. Если представить, что будет тысяча поправок, и каждая займет две минуты, то в сумме это составит 2000 минут, что значительно превышает продолжительность одной недели пленарных заседаний", — пояснил он.

По словам нардепа Дмитрия Наталухи, сейчас продолжаются обсуждения идеи платного сохранения рабочих мест для критически важных сотрудников предприятий.

"Эта концепция предусматривает возможность планировать поддержку ВСУ независимо от внешних обстоятельств, включая политическую ситуацию в США или настроения премьер-министра Венгрии", — сказал нардеп.

Напомним, новый закон о мобилизации, который вскоре должен быть принят в Раде, предусматривает ряд нововведений. Документ оставляет без отсрочки определенные категории военнообязанных мужчин, среди которых есть правоохранители.

Также Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации.