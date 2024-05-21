Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Раді пропонують ввести податок на бездітність — скільки треба дітей, щоб не потрапити під збір arrow

У Раді пропонують ввести податок на бездітність — скільки треба дітей, щоб не потрапити під збір

21 травня 2024 05:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Раді пропонують ввести податок на бездітність — скільки треба дітей, щоб не потрапити під збір
Жінка з чоловіком бавлять хлопчика. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, що пропонує запровадити "податок на бездітність". Це має на меті покращити в країні демографічну ситуацію, яка погіршується.

Відповідний законопроєкт № 11264 від 16 травня 2024 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні" оприлюднений на офіційному сайті ВР. 

Читайте також:

Що передбачає податок на бездітність

У документі зазначено, що платниками будуть українці від 21 до 58 років, доки не проведуть повну демографічну реформу. 

Ставки збору пропонують такі:

  • для осіб, які не мають дітей — 1,5% від об’єкта оподаткування;
  • для осіб, які мають одну дитину — 1 % від об’єкта оподаткування;
  • для осіб, які мають двох дітей — 0,5 % від об’єкта оподаткування.

Однак закон не поширюється на осіб, які мають трьох і більше дітей, осіб, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, та осіб з інвалідністю І групи.

Податок вираховуватиметься з усіх грошових доходів, які були отримані у грошовій формі, крім доходів фізичних осіб-підприємців, осіб незалежної професійної діяльності, працівників правоохоронних органів та військових. Не оподатковуватимуться також доходи з волонтерської діяльності, благодійної допомоги та доходи від погашення держоблігацій, повернення депозитів й продажу майна.

Якщо законопроєкт ухвалить парламент і підпише президент, то документ набере чинності з 1 січня 2025 року. 

Нагадаємо, що з 1991 року і по сьогодні українців стало майже на 20 млн менше, ще понад 6 млн громадян досі залишаються за кордоном і повернути їх буде важко. Демограф Олександр Гладун розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни.

Верховна Рада
закон
діти
українці
податки
перепис населення
законопроєкт
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify