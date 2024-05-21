У Раді пропонують ввести податок на бездітність — скільки треба дітей, щоб не потрапити під збір

Жінка з чоловіком бавлять хлопчика. Фото: freepik.com

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону, що пропонує запровадити "податок на бездітність". Це має на меті покращити в країні демографічну ситуацію, яка погіршується.

Відповідний законопроєкт № 11264 від 16 травня 2024 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні" оприлюднений на офіційному сайті ВР.

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У документі зазначено, що платниками будуть українці від 21 до 58 років, доки не проведуть повну демографічну реформу.

Ставки збору пропонують такі:

для осіб, які не мають дітей — 1,5% від об’єкта оподаткування;

для осіб, які мають одну дитину — 1 % від об’єкта оподаткування;

для осіб, які мають двох дітей — 0,5 % від об’єкта оподаткування.

Однак закон не поширюється на осіб, які мають трьох і більше дітей, осіб, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, та осіб з інвалідністю І групи.

Податок вираховуватиметься з усіх грошових доходів, які були отримані у грошовій формі, крім доходів фізичних осіб-підприємців, осіб незалежної професійної діяльності, працівників правоохоронних органів та військових. Не оподатковуватимуться також доходи з волонтерської діяльності, благодійної допомоги та доходи від погашення держоблігацій, повернення депозитів й продажу майна.

Якщо законопроєкт ухвалить парламент і підпише президент, то документ набере чинності з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, що з 1991 року і по сьогодні українців стало майже на 20 млн менше, ще понад 6 млн громадян досі залишаються за кордоном і повернути їх буде важко. Демограф Олександр Гладун розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни.