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В Раде предлагают ввести налог на бездетность — сколько нужно детей, чтобы не попасть под сбор

21 мая 2024 05:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Раде предлагают ввести налог на бездетность — сколько нужно детей, чтобы не попасть под сбор
Женщина с мужчиной играют с мальчиком. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона, предлагающий ввести "налог на бездетность". Это делается с целью улучшить в стране демографическую ситуацию, что ухудшается.

Соответствующий законопроект № 11264 от 16 мая 2024 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы по созданию предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине" обнародован на официальном сайте ВР.

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Что предусматривает налог на бездетность

В документе говорится, что плательщиками будут украинцы от 21 до 58 лет, пока не проведут полную демографическую реформу.

Ставки сбора предусматривают следующее:

  • для лиц, не имеющих детей — 1,5% от объекта налогообложения;
  • для лиц, имеющих одного ребенка — 1% от объекта налогообложения;
  • для лиц, имеющих двоих детей — 0,5% от объекта налогообложения.

Однако закон не распространяется на лиц, имеющих троих и более детей, лиц, имеющих бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, и лиц с инвалидностью I группы.

Налог будет исчисляться из всех денежных доходов, полученных в денежной форме, кроме доходов физических лиц-предпринимателей, лиц независимой профессиональной деятельности, работников правоохранительных органов и военных. Не будут облагаться налогом также доходы по волонтерской деятельности, благотворительной помощи и доходы от погашения гособлигаций, возврат депозитов и продажи имущества.

Если законопроект примет парламент и подпишет президент, то документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Напомним, что с 1991 года и по сегодня украинцев стало почти на 20 млн меньше, еще более 6 млн граждан до сих пор остаются за границей и вернуть их будет трудно. Демограф Александр Гладун рассказал, какой будет численность населения Украины после окончания войны.

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війна

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