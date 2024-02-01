У Раді озвучили суму, яку бюджет України недоотримав від Укрнафти
Заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко заявив, що держава недоотримала від Укрнафти ще 2 млрд грн. Йдеться про кошти у вигляді податків та спрямованих дивідендів.
Про це Олексій Кучеренко написав у Facebook.
Недоотримані гроші від Укрнафти
Кучеренко наголосив, що завдяки діям керівників Держгеонадра та Укрнафти, спецдозволу позбавили одну з потужних газовидобувних компаній — Укрнафтобуріння.
"Державну газовидобувну компанію "Укрнафтобуріння" просто позбавили спецдозволу, що означає фактичне припинення видобутку", — розповів він.
За його словами, близькох 2 млрд грн недоотримав бюджет за три місяці у вигляді податків та спрямованих дивідендів.
Обшуки в офісі Укрнафти
За даними джерел "РБК-Україна", НАБУ вже проводить обшуки в офісі "Укрнафти". Попередньо відомо, що слідчі дії пов'язані з закупівлею труб за завищеними цінами.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук трьох учасників злочинної схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго". Йдеться про Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.
Також раніше правоохоронці викрили посадовця військового формування та гендиректора фірми у Київській області. Його підозрюють у здійсненні махінацій із закупівлею товарів оборонного призначення.
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