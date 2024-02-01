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У Раді озвучили суму, яку бюджет України недоотримав від Укрнафти

1 лютого 2024 14:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Раді озвучили суму, яку бюджет України недоотримав від Укрнафти
Укрнафта. Фото: facebook.com/Ukrnafta/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступник голови енергетичного комітету Верховної Ради Олексій Кучеренко заявив, що держава недоотримала від Укрнафти ще 2 млрд грн. Йдеться про кошти у вигляді податків та спрямованих дивідендів.

Про це Олексій Кучеренко написав у Facebook.

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Кучеренко наголосив, що завдяки діям керівників Держгеонадра та Укрнафти, спецдозволу позбавили одну з потужних газовидобувних компаній — Укрнафтобуріння.

"Державну газовидобувну компанію "Укрнафтобуріння" просто позбавили спецдозволу, що означає фактичне припинення видобутку", — розповів він.

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Допис Кучеренка. Фото: facebook.com/Kucherenko2020

За його словами, близькох 2 млрд грн недоотримав бюджет за три місяці у вигляді податків та спрямованих дивідендів.

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Допис Кучеренка. Фото: скриншот

Обшуки в офісі Укрнафти

За даними джерел "РБК-Україна", НАБУ вже проводить обшуки в офісі "Укрнафти". Попередньо відомо, що слідчі дії пов'язані з закупівлею труб за завищеними цінами.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук трьох учасників злочинної схеми, які заволоділи електроенергією "Укренерго". Йдеться про Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.

Також раніше правоохоронці викрили посадовця військового формування та гендиректора фірми у Київській області. Його підозрюють у здійсненні махінацій із закупівлею товарів оборонного призначення.

Верховна Рада
НАБУ
гроші
Україна
Укрнафта

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