В Раде озвучили сумму, которую бюджет Украины недополучил от Укрнафты

Укрнафта. Фото: facebook.com/Ukrnafta/

Заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что государство недополучило от Укрнафты еще 2 млрд грн. Речь идет о средствах в виде налогов и направленных дивидендов.

Об этом Алексей Кучеренко написал в Facebook.

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Недополученные деньги от Укрнафты

Кучеренко подчеркнул, что благодаря действиям руководителей Госгеонадра и Укрнафты, спецразрешения лишили одну из мощных газодобывающих компаний — Укрнефтебурение.

"Государственная газодобывающая компания "Укрнефтебурения" просто лишилась спецразрешения, что означает фактическое прекращение добычи", — рассказал он.

Пост Кучеренко. Фото: facebook.com/Kucherenko2020

По его словам, около 2 млрд грн недополучил бюджет за три месяца в виде налогов и направленных дивидендов.

Пост Кучеренко. Фото: скриншот

Обыски в офисе Укрнафты

По данным источников "РБК-Украина", НАБУ уже проводит обыски в офисе "Укрнафты". Предварительно известно, что следственные действия связаны с закупкой труб по завышенным ценам.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск трех участников преступной схемы, завладевших электроэнергией "Укрэнерго". Речь идет о Михаиле Кипермане, Дмитрии Кондрашове и Юлии Фроловой.

Также ранее правоохранители разоблачили должностное лицо военного формирования и гендиректора фирмы в Киевской области. Он подозревается в совершении махинаций с закупкой товаров оборонного назначения.