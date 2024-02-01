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В Раде озвучили сумму, которую бюджет Украины недополучил от Укрнафты

1 февраля 2024 14:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Раде озвучили сумму, которую бюджет Украины недополучил от Укрнафты
Укрнафта. Фото: facebook.com/Ukrnafta/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что государство недополучило от Укрнафты еще 2 млрд грн. Речь идет о средствах в виде налогов и направленных дивидендов.

Об этом Алексей Кучеренко написал в Facebook.

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Кучеренко подчеркнул, что благодаря действиям руководителей Госгеонадра и Укрнафты, спецразрешения лишили одну из мощных газодобывающих компаний — Укрнефтебурение.

"Государственная газодобывающая компания "Укрнефтебурения" просто лишилась спецразрешения, что означает фактическое прекращение добычи", — рассказал он.

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Пост Кучеренко. Фото: facebook.com/Kucherenko2020

По его словам, около 2 млрд грн недополучил бюджет за три месяца в виде налогов и направленных дивидендов.

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Пост Кучеренко. Фото: скриншот

Обыски в офисе Укрнафты

По данным источников "РБК-Украина", НАБУ уже проводит обыски в офисе "Укрнафты". Предварительно известно, что следственные действия связаны с закупкой труб по завышенным ценам.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск трех участников преступной схемы, завладевших электроэнергией "Укрэнерго". Речь идет о Михаиле Кипермане, Дмитрии Кондрашове и Юлии Фроловой.

Также ранее правоохранители разоблачили должностное лицо военного формирования и гендиректора фирмы в Киевской области. Он подозревается в совершении махинаций с закупкой товаров оборонного назначения.

Верховная Рада
НАБУ
деньги
Украина
Укрнафта

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