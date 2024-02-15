У Раді назвали вартість проведення мобілізації

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна

Голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетьманцев заявив, що на проведення мобілізації орієнтовно витратять 720 млрд гривень. Точних розрахунків мобілізації поки що не визначено, оскільки відповідний законопроєкт все ще перебуває на стадії розгляду.

Про це Гетманцев повідомив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" у четвер, 15 лютого.

Витрати на проведення мобілізації

Наразі ведуться обговорення з Міністерством фінансів і вже відбулося кілька зустрічей із цього питання.

"Ми чекаємо на фінальні оцінки та пропозиції Мінфіну та Кабміну. Не виключаю, що будуть пропозиції щодо перегляду дохідної частини бюджету", — заявив Гетманцев.

Глава фінкомітету ВРУ додав, що хоча економіка справді не має можливості збільшити податкові ставки, питання фінансування армії ставить уряд у становище, де простих чи широко підтримуваних рішень не існує.

"720 млрд грн, про які казала моя колега Роксолана Підласа, – це зовсім інше питання, це орієнтовні, підкреслю – орієнтовні, видатки на проведення мобілізації у раніше озвучених параметрах. Чому орієнтовні? Тому що нам поки що невідомі остаточні розрахунки по мобілізації", — додав Гетманцев.

Як відомо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. За нього проголосували 243 народні депутати, 12 виступили проти.

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що документ містить низку антиконституційних та суперечливих норм.

Нагадаємо, голова Комітету з бюджету Роксолана Підласа, відповідаючи на запитання про те, де брати гроші на мобілізацію, зазначила, що в Україні потрібно подумати про податки на розкіш.

Раніше голова комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що під броню від мобілізації за гроші підпадає лише бізнес. Прості громадяни не можуть сплатити за себе.