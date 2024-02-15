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В Раде назвали стоимость проведения мобилизации

15 февраля 2024 17:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Раде назвали стоимость проведения мобилизации
Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев. Фото: РБК-Украина
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что на проведение мобилизации ориентировочно потратят 720 млрд гривен. Точные расчеты мобилизации пока не определены, так как соответствующий законопроект все еще находится на стадии рассмотрения. 

Об этом Гетманцев сообщил в интервью "Интерфакс-Украина" в четверг, 15 февраля.

Расходы на проведение мобилизации

Сейчас ведутся обсуждения с Министерством финансов и уже состоялось несколько встреч по этому вопросу. 

"Мы ждем финальных оценок и предложений Минфина и Кабмина. Не исключаю, что будут предложения по пересмотру доходной части бюджета", — заявил Гетманцев.

Глава финкомитета ВРУ добавил, что, хотя экономика действительно не располагает возможностью увеличить налоговые ставки, вопрос финансирования армии ставит правительство в положение, где простых или широко поддерживаемых решений не существует. 

"720 млрд грн, о которых говорила моя коллега Роксолана Пидласа, — это совсем другой вопрос, это ориентировочные, подчеркну — ориентировочные, расходы на проведение мобилизации в ранее озвученных параметрах. Почему ориентировочные? Потому что нам пока неизвестны окончательные расчеты по мобилизации", — добавил Гетманцев.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 народных депутата, 12 выступили против.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что документ содержит ряд антиконституционных и противоречивых норм.

Напомним, глава Комитета по бюджету Роксолана Пидласа, отвечая на вопрос о том, где брать деньги на мобилизацию, отметила, что в Украине нужно подумать о налогах на роскошь.

Ранее глава комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха заявил, что под бронь от мобилизации за деньги подпадает только бизнес. Простые граждане не могут заплатить за себя.

Верховная Рада
налоги
Даниил Гетманцев
Украина
мобилизация
бюджет
деньги
военнообязанные

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