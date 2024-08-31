В Росії сплеск невдоволення Володимиром Путіним серед росіян

Жінка на мітингу проти Путіна у 2018 році. Фото ілюстративне: "Радио Свобода"

В Росії фіксують збільшення кількості людей, які висловили своє обурення від дій російської влади. Показник значно змінився порівняно з результатами, які отримали кілька місяців тому. Володимир Путін втрачає рейтинг серед росіян.

Подробиці опитування та його аналіз оприлюднили в Інституті вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 30 серпня.

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Фон "Громадська думка" опублікував результати опитування, які провели 25 серпня. Результати показали, що 28% респондентів висловили своє невдоволення чи обурення від дій російської влади. Цей показник більший за результати опитування 11 серпня та 27 липня — 25% та 18% відповідно.

В Інституті вивчення війни звернули увагу, що респонденти опитування раніше не висловлювали настільки високого невдоволення з часів опитування, яке раніше проводили у листопада 2022 року, коли Путін схвалив першу часткову мобілізацію в Росії.

Рейтинги Путіна падають

Російський державний центр вивчення громадської думки оприлюднив результати, що рейтинг схвалення з боку росіян Володимира Путіна впав з 77,1% до 73,6% у період з 12 по 18 серпня.

"Це рекордне падіння навіть серед кремлівських соціологів із початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року", — пише ISW.

А вже станом на 30 серпня центр вивчення громадської думки, згідно з останнім опитуванням, показав результати, що рейтинг впав з 73,6% до 72,4%. Тоді опитування проводили у період з 19 по 25 серпня.

Останнє опитування ВЦВГД про 30 серпня показало додаткове зниження рейтингу схвалення Путіна з 73,6% до 72,4% (на 1,2%) у період з 19 по 25 серпня 2024 року.

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Попри це, в Інституті вивчення війни акцентують, що опитування російських держагентств не відображає повну картину реальних настроїв і не є цілком достовірним.

На настрої росіян могла суттєво вплинути Курська операція ЗСУ. Кремль, на думку аналітиків, зобов'язаний вжити заходів, щоб втримати прихилність росіян.

"Зважаючи на все, Кремль розгорнув складну інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб пояснити своїй внутрішній аудиторії, чому Росія віддає пріоритет продовженню наступальних операцій на сході України, а не негайному вигнанню українських військ з Курської області, і обмежене визнання невдоволення може бути частиною цієї кампанії", — підсумували аналітики.