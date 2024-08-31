В России всплеск недовольства Владимиром Путиным среди россиян

Женщина на митинге против Путина в 2018 году. Фото иллюстративное: "Радио Свобода"

В России фиксируют увеличение количества людей, выразивших свое возмущение от действий российских властей. Показатель значительно изменился по сравнению с результатами, полученными несколько месяцев назад. Владимир Путин теряет рейтинг среди россиян.

Подробности опроса и его анализ были обнародованы в Институте изучения войны (ISW) в пятницу, 30 августа.

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Фон "Общественное мнение" опубликовал результаты опроса, проведенного 25 августа. Результаты показали, что 28% респондентов выразили свое недовольство или возмущение действиями российских властей. Этот показатель больше результатов опроса 11 августа и 27 июля — 25% и 18% соответственно.

В Институте изучения войны обратили внимание, что респонденты опроса ранее не выражали столь высокого недовольства со времен опроса, которое проводили ранее в ноябре 2022 года, когда Путин одобрил первую частичную мобилизацию в России.

Рейтинги Путина падают

Российский государственный центр изучения общественного мнения обнародовал результаты того, что рейтинг одобрения со стороны россиян Владимира Путина упал с 77,1% до 73,6% в период с 12 по 18 августа.

"Это рекордное падение даже среди кремлевских социологов с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года", — пишет ISW.

А по состоянию на 30 августа центр изучения общественного мнения, согласно последнему опросу, показал результаты, что рейтинг упал с 73,6% до 72,4%. Тогда опрос проводился в период с 19 по 25 августа.

Последний опрос ВЦИОМ о 30 августа показал дополнительное снижение рейтинга одобрения Путина с 73,6% до 72,4% (на 1,2%) в период с 19 по 25 августа 2024 года.

Действительно ли россияне задумались о преступлениях Путина

Несмотря на это, в Институте изучения войны акцентируют, что опрос российских госагентств не отражает полную картину реальных настроений и не вполне достоверен.

На настроения россиян могла оказать существенное влияние Курская операция ВСУ. Кремль, по мнению аналитиков, обязан принять меры, чтобы удержать благосклонность россиян.

"Учитывая все, Кремль развернул сложную информационную кампанию, направленную на то, чтобы объяснить своей внутренней аудитории, почему Россия отдает приоритет продолжению наступательных операций на востоке Украины, а не немедленному изгнанию украинских войск из Курской области, и ограниченное признание недовольства может быть частью этой кампании", — подытожили аналитики.