Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У президентки Перу провели озброєні обшуки через колекцію елітних годинників arrow

У президентки Перу провели озброєні обшуки через колекцію елітних годинників

31 березня 2024 04:23
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У президентки Перу провели озброєні обшуки через колекцію елітних годинників
Президент Перу Діна Болуарте. Фото: Reuters
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Перу озброєна поліція провела обшук в урядовому палаці Перу та приватному володінні президентки Діни Болуарте. Силовики розшукували елітні годинники Rolex та інші коштовності в рамках антикорупційного розслідування.

Про це повідомило CNN в суботу, 30 березня.

Читайте також:

Корупційний скандал в Перу

Озброєна поліція зламала двері до помешкання посадовиці у вечір п'ятниці, 29 березня. Слідчі дії проводили після гучного розслідування перуанського інформаційного видання La Encerrona щодо елітних годинників Болуарте. Журналісти переглянули тисячі фотографій президентки та дійшли висновку, що Діна Болуарте володіє щонамйенше 14 розкішними колекційними годинниками. Перуанські ЗМІ назвали цей інцидент "справа Rolex". 

Діна Болуарте натомість заперечує свою причетність до корупційного скандалу та висловилась негативно про рейд поліції. Мовляв, розкішні годинники вона придбала за кошти, які здобула "важкою працею".

"Я прийшла до президентського палацу з чистими руками, і я піду з чистими руками, як я пообіцяла перуанському народу", — сказала вона.

Чи знайшла поліція годинники Болуарте

Згодом офіс Болуарте заявив, що обшуки минулися "без інцидентів". Адвокат президентки заявив, що поліція навідалася "заради шоу", однак зазначив, що правоохоронці таки сфотографували десять годинників невідомого бренду. Діна Буларте має дати свідчення в прокуратурі у квітні.

Нагадаємо, що ексвійськового комісара Львівщини Олександра Тіщенка зафіксували доходи у розмірі 980 тисяч гривень. А от нардеп політгрупи "За Майбутнє" Богдан Торохтій з дружиною Аліною Левченко внесли у декларацію за 2022-й рік елітний позашляховик Mercedes-Benz Gelendewagen 400 2020 року випуску, який вони нібито придбали за безцінь.

скандал
корупція
Перу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК