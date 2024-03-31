У президентки Перу провели озброєні обшуки через колекцію елітних годинників

Президент Перу Діна Болуарте. Фото: Reuters

В Перу озброєна поліція провела обшук в урядовому палаці Перу та приватному володінні президентки Діни Болуарте. Силовики розшукували елітні годинники Rolex та інші коштовності в рамках антикорупційного розслідування.

Про це повідомило CNN в суботу, 30 березня.

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Озброєна поліція зламала двері до помешкання посадовиці у вечір п'ятниці, 29 березня. Слідчі дії проводили після гучного розслідування перуанського інформаційного видання La Encerrona щодо елітних годинників Болуарте. Журналісти переглянули тисячі фотографій президентки та дійшли висновку, що Діна Болуарте володіє щонамйенше 14 розкішними колекційними годинниками. Перуанські ЗМІ назвали цей інцидент "справа Rolex".

Діна Болуарте натомість заперечує свою причетність до корупційного скандалу та висловилась негативно про рейд поліції. Мовляв, розкішні годинники вона придбала за кошти, які здобула "важкою працею".

"Я прийшла до президентського палацу з чистими руками, і я піду з чистими руками, як я пообіцяла перуанському народу", — сказала вона.

Чи знайшла поліція годинники Болуарте

Згодом офіс Болуарте заявив, що обшуки минулися "без інцидентів". Адвокат президентки заявив, що поліція навідалася "заради шоу", однак зазначив, що правоохоронці таки сфотографували десять годинників невідомого бренду. Діна Буларте має дати свідчення в прокуратурі у квітні.

Нагадаємо, що ексвійськового комісара Львівщини Олександра Тіщенка зафіксували доходи у розмірі 980 тисяч гривень. А от нардеп політгрупи "За Майбутнє" Богдан Торохтій з дружиною Аліною Левченко внесли у декларацію за 2022-й рік елітний позашляховик Mercedes-Benz Gelendewagen 400 2020 року випуску, який вони нібито придбали за безцінь.