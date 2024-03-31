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У президентки Перу провели вооруженные обыски из-за коллекции элитных часов

31 марта 2024 04:23
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
У президентки Перу провели вооруженные обыски из-за коллекции элитных часов
Президент Перу Дина Болуарте. Фото: Reuters
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

В Перу вооруженная полиция провела обыск в правительственном дворце Перу и в частном владении президентки Дины Болуарте. Силовики разыскивали элитные часы Rolex и другие драгоценности в рамках антикоррупционного расследования.

Об этом сообщило CNN в субботу, 30 марта.

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Вооруженная полиция сломала дверь в квартиру чиновника в вечер пятницы, 29 марта. Следственные действия проводились после громкого расследования перуанского информационного издания La Encerrona по элитным часам Болуарте. Журналисты просмотрели тысячи фотографий президентки и пришли к выводу, что Дина Болуарте владеет по меньшей мере 14 роскошными коллекционными часами. Перуанские СМИ назвали этот инцидент "делом Rolex".

Дина Болуарте отрицает свою причастность к коррупционному скандалу и выразилась негативно о рейде полиции. Мол, роскошные часы она приобрела за средства, которые получила "трудным трудом".

"Я пришла в президентский дворец с чистыми руками, и я пойду с чистыми руками, как я пообещала перуанскому народу", — сказала она.

Нашла ли полиция часы Болуарте

Впоследствии офис Болуарте заявил, что обыски прошли "без инцидентов". Адвокат президентки заявил, что полиция посетила "ради шоу", однако отметил, что правоохранители сфотографировали десять часов неизвестного бренда. Дина Буларте должна дать показания в прокуратуре в апреле.

Напомним, что эксвоенного комиссара Львовщины Александра Тищенко зафиксировали доходы в размере 980 тысяч гривен. А вот нардеп политгруппы "За Будущее" Богдан Торохтий с женой Алиной Левченко внесли в декларацию за 2022 год элитный внедорожник Mercedes-Benz Gelendewagen 400 2020 года выпуска, который они якобы приобрели за бесценок.

скандал
коррупция
Перу

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