У Повітряних силах повідомили, скільки ворожих об'єктів було ліквідовано цієї ночі

Сили ППО знищують ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

У ніч з 31 травня на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у суботу, 1 червня.

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За словами Олещука, вночі, 1 червня, випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Бійці ПС ЗСУ знищили 30 крилатих ракет Х-101/Х-555 із 35. Їх запускали із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС, район пусків – Саратовська область.

Знищені ворожі цілі. Фото: Микола Олещук

Також українським військовим вдалося знищити чотири крилаті ракети "Калібр" із 10 запущених, одну крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Для масованої атаки окупанти застосували ще чотири балістичні ракети "Іскандер-М" із Криму, десять крилатих ракет "Калібр" із північно-східної частини акваторії Чорного моря та три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області.

Допис командувача Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Фото: скриншот

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Ворог пошкодив енергооб'єкти в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях.

Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника на Вінниччині зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури.

Також звуки вибухів лунали в Запоріжжі, Київській та Вінницькій областях.