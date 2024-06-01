В Воздушных силах сообщили, сколько вражеских объектов было ликвидировано этой ночью

Силы ПВО уничтожают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

В ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук в субботу, 1 июня.

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По словам Олещука, ночью, 1 июня, враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА. Бойцы ПС ВСУ уничтожили 30 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 35. Их запускали из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС, район пусков – Саратовская область.

Уничтожены враждебные цели. Фото: Николай Олещук

Также украинским военным удалось уничтожить четыре крылатых ракеты "Калибр" из 10 запущенных, одну крылатую ракету "Искандер-К" и 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Для массированной атаки оккупанты применили еще четыре баллистических ракеты "Искандер-М" из Крыма, десять крылатых ракет "Калибр" из северо-восточной части акватории Черного моря и три управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69 из воздушного пространства ТОТ Запорожской области.

Сообщение командующего Воздушными силами генерал-лейтенанта Николая Олещука. Фото: скриншот

"К отражению воздушного нападения противника привлечена истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины" , — говорится в сообщении.

Напомним, что министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Враг повредил энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и других областях.

В результате падения обломков сбитого беспилотника в Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры.

Также звуки взрывов раздавались в Запорожье , Киевской и Винницкой областях.