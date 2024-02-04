Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow У Польщі заявили про посилення контролю за товарами, які їдуть з України arrow

У Польщі заявили про посилення контролю за товарами, які їдуть з України

4 лютого 2024 13:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі заявили про посилення контролю за товарами, які їдуть з України
Вантажівки на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У польському уряді заявили про посилення контролю на кордоні з Україною. Варшава хоче ретельніше перевіряти товари, які заїжджають до країни.

Про це у неділю, 4 лютого, повідомило Міністерство сільського господарства та розвитку Польщі у соцмережі X.

Читайте також:

Перевірка товарів з України

Очільник польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункті пропуску "Медика". Раніше він відвідав КПП "Корчова".

Чеслав Секерський на прикордонному пункті пропуску
Чеслав Секерський на прикордонному пункті пропуску. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Він анонсував посилення контролю та більшу активізацію перевірок.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", — йдеться у повідомленні міністерства.

null
Допис Міністерства сільського господарства та розвитку Польщі. Фото: скриншот

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також уже другий день інспектує прикордонні пункти пропуску з Україною. У неділю, 4 лютого, він відвідав КПП "Ягодин — Дорогуськ", а вчора був у Грубешуві. 

Він опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.

null
Неякісно заморожена малина. Фото: twitter.com/EKOlodziejczak_

"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн", — написав він.

null
Допис Колодзєйчака. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Державної прикордонної служби України спільно з митниками в суботу, 3 лютого, завадили спробі вивозу до Польщі колекції старовинних банкнот та поштових марок. Ця колекція може становити культурну та історичну цінність.

Також ми писали, що у Польщі фермери анонсували проведення чергового мітингу. Співробітники агроіндустрії хочуть перекрити всі прикордонні переходи з Україною, заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах. Страйк планують розпочати 9 лютого цього року.

Польща
кордон
товари
Україна
перевірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі