У Польщі заявили про посилення контролю за товарами, які їдуть з України

Вантажівки на польсько-українському кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo

У польському уряді заявили про посилення контролю на кордоні з Україною. Варшава хоче ретельніше перевіряти товари, які заїжджають до країни.

Про це у неділю, 4 лютого, повідомило Міністерство сільського господарства та розвитку Польщі у соцмережі X.

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Очільник польського відомства Чеслав Секерський провів перевірки на прикордонному пункті пропуску "Медика". Раніше він відвідав КПП "Корчова".

Чеслав Секерський на прикордонному пункті пропуску. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Він анонсував посилення контролю та більшу активізацію перевірок.

"Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства", — йдеться у повідомленні міністерства.

Допис Міністерства сільського господарства та розвитку Польщі. Фото: скриншот

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак також уже другий день інспектує прикордонні пункти пропуску з Україною. У неділю, 4 лютого, він відвідав КПП "Ягодин — Дорогуськ", а вчора був у Грубешуві.

Він опублікував фото неякісної замороженої малини, яку розвернули на кордоні.

Неякісно заморожена малина. Фото: twitter.com/EKOlodziejczak_

"Після такої малини висновок один: ембарго на українську заморожену малину, якої у 2023 році до Польщі надійшло понад 60 тисяч тонн", — написав він.

Допис Колодзєйчака. Фото: скриншот

Нагадаємо, співробітники Державної прикордонної служби України спільно з митниками в суботу, 3 лютого, завадили спробі вивозу до Польщі колекції старовинних банкнот та поштових марок. Ця колекція може становити культурну та історичну цінність.

Також ми писали, що у Польщі фермери анонсували проведення чергового мітингу. Співробітники агроіндустрії хочуть перекрити всі прикордонні переходи з Україною, заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах. Страйк планують розпочати 9 лютого цього року.