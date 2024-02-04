В Польше заявили об усилении контроля над товарами, которые едут из Украины

Грузовики на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo

В польском правительстве заявили об ужесточении контроля на границе с Украиной. Варшава хочет более тщательно проверять заезжающие в страну товары.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщило Министерство сельского хозяйства и развития Польши в соцсети X.

Читайте также:

Проверка товаров из Украины

Глава польского ведомства Чеслав Секерский провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика". Ранее он посетил КПП "Корчева".

Чеслав Секерский на пограничном пункте пропуска. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Он анонсировал ужесточение контроля и активизацию проверок.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", — говорится в сообщении министерства.

Пост Министерства сельского хозяйства и развития Польши. Фото: скриншот

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак также уже второй день инспектирует пограничные пункты пропуска с Украиной. В воскресенье, 4 февраля, он посетил КПП "Ягодин-Дорогуск", а вчера был в Грубешуве.

Он опубликовал фото некачествено замороженной малины, которую развернули на границе.

Некачественно замороженная малина. Фото: twitter.com/EKOlodziejczak_

"После такой малины вывод один: эмбарго на украинскую замороженную малину, которой в 2023 году в Польшу поступило более 60 тысяч тонн", — написал он.

Пост Колодзейчака. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с таможенниками в субботу, 3 февраля, помешали попытке вывоза в Польшу коллекции старинных банкнот и почтовых марок. Эта коллекция может представлять культурную и историческую ценность.

Также мы писали, что в Польше фермеры анонсировали очередной митинг. Сотрудники агроиндустрии хотят перекрыть все пограничные переходы из Украины, заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах. Забастовку планируют начать 9 февраля этого года.