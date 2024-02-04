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В Польше заявили об усилении контроля над товарами, которые едут из Украины

4 февраля 2024 13:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Польше заявили об усилении контроля над товарами, которые едут из Украины
Грузовики на польско-украинской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В польском правительстве заявили об ужесточении контроля на границе с Украиной. Варшава хочет более тщательно проверять заезжающие в страну товары.

Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщило Министерство сельского хозяйства и развития Польши в соцсети X.

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Проверка товаров из Украины

Глава польского ведомства Чеслав Секерский провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика". Ранее он посетил КПП "Корчева".

Чеслав Секерский на пограничном пункте пропуска
Чеслав Секерский на пограничном пункте пропуска. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Он анонсировал ужесточение контроля и активизацию проверок.

"Чрезмерный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которая не соответствует производственным требованиям ЕС, угрожает конкурентоспособности польского сельского хозяйства", — говорится в сообщении министерства.

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Пост Министерства сельского хозяйства и развития Польши. Фото: скриншот

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак также уже второй день инспектирует пограничные пункты пропуска с Украиной. В воскресенье, 4 февраля, он посетил КПП "Ягодин-Дорогуск", а вчера был в Грубешуве.

Он опубликовал фото некачествено замороженной малины, которую развернули на границе.

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Некачественно замороженная малина. Фото: twitter.com/EKOlodziejczak_

"После такой малины вывод один: эмбарго на украинскую замороженную малину, которой в 2023 году в Польшу поступило более 60 тысяч тонн", — написал он.

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Пост Колодзейчака. Фото: скриншот

Напомним, сотрудники Государственной пограничной службы Украины совместно с таможенниками в субботу, 3 февраля, помешали попытке вывоза в Польшу коллекции старинных банкнот и почтовых марок. Эта коллекция может представлять культурную и историческую ценность.

Также мы писали, что в Польше фермеры анонсировали очередной митинг. Сотрудники агроиндустрии хотят перекрыть все пограничные переходы из Украины, заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах. Забастовку планируют начать 9 февраля этого года.

Польша
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