У Польщі прокоментували ракетну атаку по Україні 4 вересня

Літаки F-35, які входять до Польських сил ППО. Фото: af.mil

У Польщі відреагували на російську масовану комбіновану атаку проти України 4 вересня. Там заявили, що ця ніч була напруженою для сил протиповітряної оборони сил Польщі.

Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі у мережі Х.

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Повідомлення ОК Польщі. Фото: скриншот

В оперативному командуванні попередили, що у південно-східній частині Польщі може бути шум через роботу польських та союзницьких літаків у повітряному просторі країни.

"Це чергова дуже напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі у зв'язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на західній території України. Остання така підвищена активність російської дальньої авіації була зафіксована в ніч з 1 на 2 вересня цього року. Були задіяні всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а Оперативне командування РП здійснює постійний моніторинг ситуації", — йдеться у повідомленні.

Раніше Україна та Польща підписали безпекову угоду. Документ вперше передбачав можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі. Зазначимо, що у липні 2024 року голова Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що Польща не буде збивати російські ракети, які летітимуть у напрямку західних областей України. На це потрібне рішення НАТО, а в Альянсі поки немає одноголосності у даному питанні.