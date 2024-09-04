В Польше прокомментировали ракетную атаку по Украине 4 сентября

Самолеты F-35, которые входят в Польские силы ПВО. Фото: af.mil

В Польше отреагировали на российскую массированную комбинированную атаку против Украины 4 сентября. Там заявили, что эта ночь была напряженной для сил противовоздушной обороны Польши.

Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши в сети X.

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Сообщения ОК Польши. Фото: скриншот

В оперативном командовании предупредили, что в юго-восточной части Польши может быть шум из-за работы польских и союзнических самолетов в воздушном пространстве страны.

"Это очередная очень напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным, в частности, на западной территории Украины. Последняя такая повышенная активность российской дальней авиации была зафиксирована в ночь с 1 на 2 сентября этого года. Были задействованы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства, а Оперативное командование РП осуществляет постоянный мониторинг ситуации", — говорится в сообщении.

Ранее Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Документ впервые предусматривал возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных по направлению к Польше. Отметим, что в июле 2024 года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что Польша не будет сбивать российские ракеты, которые будут лететь в направлении западных областей Украины. На это нужно решение НАТО, а в Альянсе пока нет единогласия по данному вопросу.