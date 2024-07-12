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У Польщі розбився літак військово-повітряних сил

12 липня 2024 17:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Польщі розбився навчально-бойовий літак M-346 Bielik
Літак, який розбився в Польщі. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Польщі на летовищі у Гдині розбився літак військово-повітряних сил. Наразі триває рятувальна операція.

Про це повідомило Генеральне командування ЗС РП у соцмережі X у п'ятницю, 12 липня.

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У Польщі розбився літак

"Сьогодні на летовищі у Гдині під час тренувального польоту літак M-346 Bielik врізався у злітну смугу. Триває рятувальна операція", — йдеться в повідомленні.

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Допис Генерального командування ЗС РП. Фото: скриншот

Речник командування Марек Павляк заявив, що літак M-346 Bielik зі складу четвертого авіакрила навчальної авіації врізався у злітну смугу і зайнявся. Пілот не встиг катапультуватися. Зазначається, що він готувався до авіашоу, яке мало б відбутися 13 липня.

Дим після авіакатастрофи в Польщі 12 липня
Дим після авіакатастрофи в Польщі. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 12 липня російський надсучасний літак Sukhoi Superjet 100NEW-95 розбився під час вильоту на випробування з аеродрому "Жуковський". За попередніми даними, загинуло три особи.

Раніше у Ростовській області впав ворожий ударний гелікоптер Мі-28. Він злетів для перехоплення дронів, проте ця місія стала для нього останньою.

Польща літак пожежа авіакатастрофа рятувальники літаки

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