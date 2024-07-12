В Польше разбился учебно-боевой самолет M-346 Bielik

Разбившийся в Польше самолет. Фото: скриншот с видео

В Польше на аэродроме в Гдыне разбился самолет военно-воздушных сил. Сейчас продолжается спасательная операция.

Об этом сообщило Генеральное командование ВС РП в соцсети X в пятницу, 12 июля.

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"Сегодня в аэропорту в Гдыне во время тренировочного полета самолет M-346 Bielik врезался во взлетную полосу. Продолжается спасательная операция", — говорится в сообщении.

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❗️Колейный материал z katastrofы samolotu M-346 Bielik на лотнице Gdynia-Kosakowo. pic.twitter.com/NBwr5ljJdM — WarNewsPL (@WarNewsPL1) July 12, 2024

Пост Генерального командования ВС РП. Фото: скриншот

Спикер командования Марек Павляк заявил, что самолет M-346 Bielik из состава четвертого авиакрыла учебной авиации врезался во взлетную полосу и загорелся. Пилот не успел катапультироваться. Отмечается, что он готовился к авиашоу, которое должно было состояться 13 июля.

Дым после авиакатастрофы в Польше. Фото: соцсети

Напомним, 12 июля российский сверхсовременный самолет Sukhoi Superjet 100NEW-95 разбился во время вылета на испытания с аэродрома "Жуковский". По предварительным данным, погибли три человека.

Ранее в Ростовской области упал вражеский ударный вертолет Ми-28. Он взлетел для перехвата дронов, однако эта миссия стала для него последней.