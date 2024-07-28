У Варшаві масове отруєння хлором у басейні — яка допустима норма

У Польщі масове отруєння хлором у басейні — норми перевищені в рази
У столиці Польщі — Варшаві люди масово отруїлися хлором під час купання в басейні в п'ятницю, 26 липня. Внаслідок інциденту 60 осіб евакуювали, ще 21 доправили до лікарні для обстеження.
Про це повідомляє Польське радіо.
Отруєння в басейні у Варшаві
За даними правоохоронців, отруєння трапилось у басейні "Полонез", серед постраждалих також були діти. Водночас деяких потерпілих відпустили додому.
У поліції деталей розслідування не розголошують, лише заявили про затримання трьох осіб для з'ясування обставин.
"Це працівники басейну. Усі зібрані матеріали в цій справі будуть доставлені в прокуратуру для подальшого аналізу. Саме вона буде займатися справою", — зазначив один із правоохоронців.
Щодо інциденту в дирекції є дві версії: або вийшла з ладу система хлорування, або хтось із працівників припустився помилки.
Яка норма хлору в басейні
Хлор — активна хімічна речовина, що знищує широкий спектр патогенних мікроорганізмів у воді. Важливо, щоб норма хлору в басейні не перевищувалась за встановлені допуски:
- діти віком до 7 років — концентрація 0,1-0,3 мг/г;
- 7-14 років — не більше 0,3-0,4 мг/г;
- для дорослих – трохи більш як 0,5 мг/г.
Натомість високий рівень хлору в басейні викликає запалення слизових очей, сльозогінність та сухість, почервоніння та свербіж шкіри, чхання та закладеність носа чи нежить, а у важких випадках навіть утруднене дихання та набряк дихальних шляхів.
Водночас недостатній рівень хлору в басейні просто не знищить усіх патогенів. Таким чином потрібно чітко дотримуватися інструкції.
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