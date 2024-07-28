У Варшаві масове отруєння хлором у басейні — яка допустима норма

Дівчинка сидить біля басейну. Ілюстративне фото: dostyp.com.ua

У столиці Польщі — Варшаві люди масово отруїлися хлором під час купання в басейні в п'ятницю, 26 липня. Внаслідок інциденту 60 осіб евакуювали, ще 21 доправили до лікарні для обстеження.

Про це повідомляє Польське радіо.

Читайте також:

Отруєння в басейні у Варшаві

За даними правоохоронців, отруєння трапилось у басейні "Полонез", серед постраждалих також були діти. Водночас деяких потерпілих відпустили додому.

У поліції деталей розслідування не розголошують, лише заявили про затримання трьох осіб для з'ясування обставин.

"Це працівники басейну. Усі зібрані матеріали в цій справі будуть доставлені в прокуратуру для подальшого аналізу. Саме вона буде займатися справою", — зазначив один із правоохоронців.

Щодо інциденту в дирекції є дві версії: або вийшла з ладу система хлорування, або хтось із працівників припустився помилки.

Яка норма хлору в басейні

Хлор — активна хімічна речовина, що знищує широкий спектр патогенних мікроорганізмів у воді. Важливо, щоб норма хлору в басейні не перевищувалась за встановлені допуски:

діти віком до 7 років — концентрація 0,1-0,3 мг/г;

7-14 років — не більше 0,3-0,4 мг/г;

для дорослих – трохи більш як 0,5 мг/г.

Натомість високий рівень хлору в басейні викликає запалення слизових очей, сльозогінність та сухість, почервоніння та свербіж шкіри, чхання та закладеність носа чи нежить, а у важких випадках навіть утруднене дихання та набряк дихальних шляхів.

Водночас недостатній рівень хлору в басейні просто не знищить усіх патогенів. Таким чином потрібно чітко дотримуватися інструкції.

Більше новин про інциденти у світі та Україні

Нагадаємо, що нещодавно в Одеській області на пляж з обриву звалилась автівка. Поблизу відпочивали люди, жінка з дитиною ледь встигли відскочити.

Також ми повідомляли, що в Китаї розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив людей. На диво, обійшлося без жертв.

Додамо, що в київському метро хлопець впав під вагон електропоїзда. Внаслідок цього перекрили чотири станції Святошинсько-Броварської лінії.