В Варшаве массовое отравление хлором в бассейне — какая допустимая норма

Девочка сидит возле бассейна. Иллюстративное фото: dostyp.com.ua

В столице Польши — Варшаве люди массово отравились хлором во время купания в бассейне в пятницу, 26 июля. В результате инцидента 60 человек эвакуировали, еще 21 доставили в больницу для обследования.

Об этом сообщает Польское радио.

Читайте также:

Отравления в бассейне в Варшаве

По данным правоохранителей, отравление произошло в бассейне "Полонез", среди пострадавших также были дети. В то же время, некоторых пострадавших отпустили домой.

В полиции деталей расследования не разглашают, только заявили о задержании трех человек для выяснения обстоятельств.

"Это работники бассейна. Все собранные материалы по этому делу будут доставлены в прокуратуру для дальнейшего анализа. Именно она будет заниматься делом", — отметил один из правоохранителей.

Относительно инцидента в дирекции есть две версии: либо вышла из строя система хлорирования, либо кто-то из работников допустил ошибку.

Какая норма хлора в бассейне

Хлор — активное химическое вещество, уничтожающее широкий спектр патогенных микроорганизмов в воде. Важно, чтобы норма хлора в бассейне не превышала установленных допусков:

дети до 7 лет — концентрация 0,1-0,3 мг/г;

7-14 лет — не более 0,3-0,4 мг/г;

для взрослых — не более 0,5 мг/г.

Высокий уровень хлора в бассейне вызывает воспаление слизистых глаз, слезоточивость и сухость, покраснение и кожный зуд, чихание и заложенность носа или насморк, а в тяжелых случаях даже затрудненное дыхание и отек дыхательных путей.

В то же время, недостаточный уровень хлора в бассейне просто не уничтожит всех патогенов. Таким образом, нужно четко следовать инструкции.

Больше новостей об инцидентах в мире и Украине

Напомним, что недавно в Одесской области на пляж с обрыва свалился автомобиль. Поблизости отдыхали люди, женщина с ребенком едва успели отскочить.

Также мы сообщали, что в Китае разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил людей. На счастье, обошлось без жертв.

Добавим, что в киевском метро парень упал под вагон электропоезда. В результате перекрыли четыре станции Святошинско-Броварской линии.