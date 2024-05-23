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У поліції розповіли, чи затримуватимуть чоловіків без документів на вулиці

23 травня 2024 22:45
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У поліції розповіли, чи затримуватимуть чоловіків без документів на вулиці
Поліція перевіряє документи. Фото: pl.npu.gov.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Якщо чоловік на вулиці не показав на вимогу поліції документів, може відбутися адміністративне затримання для встановлення особи. Загалом дії поліцейського залежатимуть від того, яких саме документів немає.

Про алгоритм дій поліцейських у такому випадку розповів голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Про які документи йдеться

"Наприклад, у громадянина є документ, що посвідчує його особу, проте відсутній військово-обліковий документ. В такому випадку поліцейський документує цей факт, після чого з метою надання правової оцінки діям особи матеріали надсилає до ТЦК та СП", — сказав голова Нацполіції.

При цьому він наголосив, що цей алгоритм працює в разі, якщо звернення ТЦК і СП до підрозділу поліції про доставлення саме цієї людини не надходило.

"Інший випадок: якщо до підрозділу поліції в установленому порядку від ТЦК та СП надходило звернення щодо цієї особи, тоді у поліцейського виникає право на здійснення адміністративного затримання та доставлення її до відповідного ТЦК та СП", — пояснив Вигівський.

Він також зазначив, що якщо під час перевірки в особи відсутні військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу, поліцейський може здійснювати адміністративне затримання для встановлення особи. В такому разі затримання може тривати не більше трьох годин.

Нагадаємо, під час воєнного стану перевірка документів відбувається достатньо часто. Юрист та адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи є це законним. 

Як відомо, зараз в Україні, у період воєнного стану та загальної мобілізації, представники поліції досить часто перевіряють документи у громадян на вулиці. З такою вимогою підходять й співробітники ТЦК до військовозобов'язаних чоловіків. Ми писали про те, які насправді існують підстави для перевірки документів та чи можуть здійснювати таку перевірку представники ТЦК.

Раніше ми повідомляли, куди українці можуть поскаржитися на роботу співробітників ТЦК та СП.

поліція
військовий призов
воєнний стан
мобілізація
документи
перевірки
війна в Україні
ТЦК та СП
чоловіки
Нацполіція

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