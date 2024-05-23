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В полиции рассказали, будут ли мужчин задерживать без документов на улице

23 мая 2024 22:45
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
В полиции рассказали, будут ли мужчин задерживать без документов на улице
Полиция проверяет документы. Фото: pl.npu.gov.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Если мужчина на улице не указал по требованию полиции документов, может произойти административное задержание для установления личности. В целом действия полицейского будут зависеть от того, каких документов нет.

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Об алгоритме действий полицейских в таком случае рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

О каких документах идет речь

"Например, у гражданина есть документ, удостоверяющий его личность, однако отсутствует военно-учетный документ. В таком случае полицейский документирует этот факт, после чего с целью предоставления правовой оценки действиям лица материалы посылает в ТЦК и СП", — сказал глава Нацполиции.

При этом он подчеркнул, что этот алгоритм работает в случае, если обращение ТЦК и СП в подразделение полиции о доставке именно этого человека не поступало.

"Другой случай: если в подразделение полиции в установленном порядке от ТЦК и СП поступало обращение по этому лицу, тогда у полицейского возникает право на осуществление административного задержания и доставку его в соответствующий ТЦК и СП", — пояснил Выговский.

Он также отметил, что если во время проверки у лица отсутствуют военно-учетные документы и удостоверяющие личность, полицейский может осуществлять административное задержание для установления личности. В таком случае задержание может занять не более трех часов.

Напомним, во время военного положения проверка документов проходит достаточно часто. Юрист и адвокат Ростислав Кравец объяснил, законно ли это.

Как известно, сейчас в Украине, в период военного положения и всеобщей мобилизации, представители полиции довольно часто проверяют документы у граждан на улице. С таким требованием подходят и сотрудники ТЦК к военнообязанным мужчинам. Мы писали о том, какие действительно есть основания для проверки документов и могут ли осуществлять такую проверку представители ТЦК.

Ранее сообщалось, куда украинцы могут пожаловаться на работу сотрудников ТЦК и СП.

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