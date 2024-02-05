У поліції прокоментували скандал із спецназівцями у Дніпрі

Бунт поліцейських у Дніпрі. Фото: скриншот

У соціальних мережах почало активно поширюватися відео, на якому, як стверджується, стався інцидент між заступником начальника Головного управління національної поліції у Дніпропетровській області Володимиром Богоносом та одним із членів спецпідрозділу через незгоду перейти до штурмової бригади "Лють". Керівництво Національної поліції відреагувало на скандал.

Відповідне повідомлення опублікував пресцентр Нацполіції 5 лютого.

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Керівник патрульної служби Олександр Фацевич розповів, що від початку війни поліцейські піднялися на захист України, беручи активну участь у протидії диверсійно-розвідувальним групам, евакуації громадян та безпосередньо у збройній боротьбі проти агресора.

Також він наголосив, що воювати відправляють лише працівників Нацполіції, які хочуть це робити. Для решти чимало інших поліцейських завдань.

За його словами, ще з 2014 року об'єднані поліцейські підрозділи несли свою службу в районах проведення антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, при цьому були сформовані волонтерські батальйони насамперед з метою опору ворогові.

"Спецназівці різних підрозділів з 2022 року вперше для історії української поліції стали повноцінними комбатантами, створено штурмову бригаду Нацполіції "Лють", — розповів він.

Також глава патрульної служби вказав, що на тлі агресії противника, що триває, до кінця другого року, стає очевидною необхідність інтеграції добровольчих батальйонів та окремих поліцейських, які мають професійні навички захисту країни, в єдину структуру, щоб вони не були розкидані, але централізовано вливались в бригаду "Лють".

"Щодо відео, яке розповсюджується в соціальних мережах про похід особливого призначення в Дніпрі, керівництвом Національної поліції будуть з'ясовані всі обставини та ухвалено відповідні рішення", — повідомив він.

Повідомлення Нацполіції. Фото: скриіншот

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