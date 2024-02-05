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В полиции прокомментировали скандал со спецназовцами в Днепре

5 февраля 2024 19:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В полиции прокомментировали скандал со спецназовцами в Днепре
Бунт полицейских в Днепре. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В социальных сетях начало активно распространяться видео, на котором, как утверждается, произошел инцидент между заместителем начальника Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области Владимиром Богоносом и одним из членов спецназа из-за несогласия перейти в штурмовую бригаду "Лють". Руководство Национальной полиции отреагировало на скандал.

Соответствующее сообщение опубликовал пресс-центр Нацполиции 5 февраля.

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Руководитель патрульной службы Александр Фацевич рассказал, что с самого начала войны полицейские поднялись на защиту Украины, активно участвуя в противодействии диверсионно-разведывательным группам, эвакуации граждан и непосредственно в вооруженной борьбе против агрессора.

Также он подчеркнул, что воевать отправляют только работников Нацполиции, которые хотят это делать. Для остальных немало других полицейских задач.

По его словам, еще с 2014 года объединенные полицейские подразделения несли свою службу в районах проведения антитеррористической операции и операции объединенных сил, при этом были сформированы волонтерские батальоны, в первую очередь с целью сопротивления врагу.

"Спецназовцы разных подразделений с 2022 года впервые для истории украинской полиции стали полноценными комбатантами, создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", — рассказал он.

Также глава патрульной службы указал, что на фоне продолжающейся агрессии противника к концу второго года, становится очевидной необходимость интеграции добровольческих батальонов и отдельных полицейских, обладающих профессиональными навыками защиты страны, в единую структуру, чтобы они не были разбросаны, но централизованно вливались в бригаду "Лють".

"Относительно видео, которое распространяется в социальных сетях о полке особого назначения в Днепре, руководством Национальной полиции будут выяснены все обстоятельства и приняты соответствующие решения", — сообщил он.

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Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, украинские власти работают над изменениями в процесс мобилизации, которые могут повлиять на госслужащих и силовиков. В материале Новини.LIVE мы рассказали, подлежат ли призыву на военную службу сотрудники Национальной полиции.

Кроме того, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин гневно отреагировал на предложение Верховной Рады заплатить военнообязанным, не желающим мобилизоваться, 200 тыс. гривен. По его мнению, это нечестно из-за разного финансового положения украинцев.

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полиция
Днепр
война в Украине
штурмовая бригада

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