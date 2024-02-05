В Днепре полицейские отказываются идти в штурмовики — экс-командир Азова отреагировал

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин. Фото: Facebook Жорина

В Днепре вспыхнул бунт среди стражей порядка — они отказываются идти воевать в штурмовую бригаду "Лють". На этот скандал отреагировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Об этом заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ написал в Telegram-канале в понедельник, 5 февраля.

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Экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Богонис якобы заставляет правоохранителей перевестись на службу в штурмовую бригаду "Лють".

В ответ сотрудники полиции заявили, что готовы воевать только в своем подразделении.

Отметим, что Богонис общается с полицейскими батальоном полиции особого назначения (бывший "Беркут". — Ред.). Часть силовиков этого батальона действительно переводят в штурмовую бригаду "Лють".

На полицейского от бывших "беркутовцев" раздаются обиды, что он "гнида с Майдана". И один из полицейских утверждает, что на площади "Беркут" защищал страну!".

Реакция Жорина на скандал в Днепре

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин подчеркнул, что не поддерживает мнение по поводу отправки полицейских на фронт, потому что государство не сможет существовать без полиции, без спасателей и других служб.

"Но у нас до сих пор существуют "мусора" — вроде этих, которые жалуются на видео — и вот их точно надо отправлять", — написал военный.

По его мнению, сейчас "обиженный" полицейский на обнародованном видео вспоминает Майдан и как убивали "беркутовцев", а завтра будет рассказывать, что россияне не стреляют по гражданским объектам.

"А все потому, что после Майдана ряды МВД никто нормально так и не очистил. Ну ничего, на фронте они точно пригодятся", — добавил Жорин.

Скриншот поста Жорина

Что известно о бригаде "Лють"

Объединенная штурмовая бригада "Лють" — это военизированное подразделение полиции нового образца.



В январе 2023 года Министерство внутренних дел начало формирование штурмовых бригад Гвардия наступления — это бригада Нацполиции "Лють", бригада Госпогранслужбы "Сталевий кордон" и шесть бригад Нацгвардии. Основу подразделений составили действующие полицейские, пограничники, нацгвардейцы.

В задачи бригады "Лють" входит:

участие в сдерживании вооруженной агрессии против Украины;

проведение ударно-штурмовых и ударно-розыскных мероприятий;

организация и осуществление мер по спасению людей;

выполнение задач территориальной обороны;

обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;

осуществление контрдиверсионных мер;

проведение аэроразведки и огневого поражения противника на территории оккупированных населённых пунктов;

выявление позиций врага;

уничтожение военной и живой силы противника;

проведение стабилизационных и поисково-фильтрационных мероприятий на освобожденных территориях;

применение групповой тактики или тактики штурмовых групп для осуществления тактического прорыва обороны противника.

Ранее мы писали, что глава Национальной полиции Украины Иван Выговский отметил, что если мобилизовать еще больше правоохранителей, то возникнет проблема с комплектацией. Это может сказаться на криминогенной ситуации в стране.

Как известно, украинские власти работают над изменениями в процесс мобилизации, которые могут повлиять на госслужащих и силовиков. В материале Новини.LIVE мы рассказали, подлежат ли призыву на военную службу сотрудники Национальной полиции.

Напомним, Жорин гневно отреагировал на предложение Верховной Рады заплатить военнообязанным, не желающим мобилизоваться, 200 тыс. гривен. По его мнению, это нечестно из-за разного финансового положения украинцев.

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