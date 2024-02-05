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У Дніпрі поліцейські відмовляються йти в штурмовики — екскомандир Азову відреагував

5 лютого 2024 15:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Дніпрі поліцейські відмовляються йти в штурмовики — екскомандир Азову відреагував
Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін. Фото: Facebook Жоріна
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Дніпрі спалахнув бунт серед правоохоронців — вони відмовляються йти воювати до штурмової бригади "Лють". На цей скандал відреагував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Про це заступник командира третьої окремої штурмової бригади, майор ЗСУ написав у Telegram-каналі у понеділок, 5 лютого.

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Скандал з поліцейськими у Дніпрі 

Екснардеп Ігор Мосійчук повідомив, що заступник начальника Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс нібито змушує правоохоронців перевестись на службу до штурмової бригади "Лють".

У відповідь працівники поліції заявили, що готові воювати лише у своєму підрозділі.

Зазначимо, що Богоніс спілкується з поліцейськими батальйону поліції особливого призначення (колишній "Беркут".  — Ред.). Частину силовиків цього батальйону дійсно переводять до штурмової бригади "Лють".

На поліцейського від колишніх "беркутівців" лунають образи, що він "гнида с Майдана". Й один з поліцейських стверджує, що на майдані "Беркут защищал страну!".

Реакція Жоріна на скандал у Дніпрі

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін наголосив, що не підтримує думку щодо відправлення поліцейських на фронт, бо держава не зможе існувати без поліції, без рятувальників та інших служб.

"Але у нас досі існують "мусора" — на кшталт цих гусей, які жаліються на відео — і ось їх точно треба відправляти", — написав військовий.

На його думку, зараз "ображений" поліцейський на оприлюдненому відео згадує Майдан та як вбивали "беркутівців", а завтра буде розповідати, що росіяни не стріляють по цивільних об’єктах.

"А все тому, що після Майдану лави МВС ніхто нормально так і не очистив. Ну нічого, на фронті вони точно стануть в пригоді", — додав Жорін.

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Скриншот допису Жоріна

Що відомо про бригаду "Лють"

Об'єднана штурмова бригада "Лють" — це воєнізований підрозділ поліції нового зразка.

В січні 2023 року Міністерство внутрішніх справ почало формування штурмових бригад Гвардія наступу — це бригада Нацполіції "Лють", бригада Держприкордонслужби "Сталевий кордон" та шість бригад Нацгвардії. Основу підрозділів склали чинні поліцейські, прикордонники, нацгвардійці.

До завдань бригади "Лють" входять:

  • участь в стримуванні збройної агресії проти України;
  • проведення ударно-штурмових та ударно-пошукових заходів;
  • організація та здійснення заходів щодо рятування людей;
  • виконання завдань територіальної оборони;
  • виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів;
  • здійснення контрдиверсійних заходів;
  • проведення аеророзвідки та вогневого ураження противника на території окупованих населених пунктів;
  • виявлення позицій ворога;
  • знищення військової техніки та живої сили противника;
  • проведення стабілізаційних та пошуково-фільтраційних заходів на звільнених територіях;
  • застосування групової тактики або тактики штурмових груп для здійснення тактичного прориву оборони противника.

Раніше ми писали, що очільник Національної поліції України Іван Вигівський зазначив, що якщо мобілізувати ще більше правоохоронців, то виникне проблема з комплектацією. Це може позначитись на криміногенній ситуації в країні.

Як відомо, українська влада працює над змінами до процесу мобілізації, що можуть вплинути на держслужбовців та силовиків. У матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, чи підлягають призову на військову службу співробітники Національної поліції. 

Нагадаємо, Жорін гнівно відреагував на пропозицію Верховної Ради заплатити військовозобов'язаним, які не хочуть мобілізовуватися, 200 тис. гривень. На його думку, це нечесно через різний фінансовий стан українців.

Екскомандир ''Азову'' Жорін також прокоментував слова народного депутата Миколи Тищенка щодо броні від мобілізації.

скандал
поліція
Дніпро
війна в Україні
штурмова бригада
Максим Жорін

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