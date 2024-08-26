Луцькі поліцейські оперативно надавали першу домедичну допомогу постраждалим від російської атаки мешканцям

Допомога постраждалим Луцька після ударів російських окупантів. Фото: ДСНС України

Після сьогоднішнього масового варварського удару російських окупантів по території України першими, хто прийшов на допомогу людям були герої екстрених служб: пожежники, лікарі та поліцейські. У мережі з'явилось відео з нагрудної камери одного з поліцейських, завдяки якому можна спостерігати, в яких умовах наші екстрені служби рятували людей.

Відповідний відеозапис 26 серпня, у понеділок оприлюднив Telegram-канал Ми Україна з посиланням на Нацполіцію.

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Згідно з оприлюдненим відео можна побачити чимало постраждалих українців, яким рятувальники, в тому числі поліцейські, надають екстрену допомогу. Правоохоронці не тільки евакуювали людей, шукали українців серед уламків, але й доволі професійно надали першу медичну допомогу, щоб потім передати жертв обстрілу до рук лікарів.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки РФ в Луцьку загинула людина. Ще п'ять людей отримали поранення.