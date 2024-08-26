Луцкие полицейские оперативно оказывали первую домедицинскую помощь пострадавшим от российской атаки жителям

Помощь пострадавшим Луцку после ударов российских оккупантов. Фото: ГСЧС Украины

После сегодняшнего массового варварского удара российских оккупантов по территории Украины первыми, кто пришел на помощь людям, были герои экстренных служб: пожарные, врачи и полицейские. В сети появилось видео с нагрудной камеры одного из полицейских, благодаря которому можно наблюдать, в каких условиях наши экстренные службы спасали людей.

Соответствующая видеозапись 26 августа в понедельник обнародовал Telegram-канал Мы Украина со ссылкой на Нацполицию.

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Согласно обнародованному видео, можно увидеть немало пострадавших украинцев, которым спасатели, в том числе полицейские, оказывают экстренную помощь. Правоохранители не только эвакуировали людей, искали украинцев среди обломков, но и профессионально оказали первую медицинскую помощь, чтобы потом передать жертв обстрела в руки врачей.

Напомним, что в результате массированной атаки РФ в Луцке погиб человек. Еще пять человек получили ранения.