Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Боррель відреагував на масовану атаку по Україні — що сказав arrow

Боррель відреагував на масовану атаку по Україні — що сказав

26 серпня 2024 23:35
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Масована атака по Україні — у ЄС знову закликали дозволити ЗСУ бити по РФ
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: AP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Україна не має бути обмежена у використанні західної зброї для ударів по російських цілях. Країна повинна захищати інфраструктуру та життя людей.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на платформі X у понеділок, 26 серпня.

Читайте також:

Реакція Борреля на російську атаку по Україні

Боррель зазначив, що обмеження на використання західної зброї проти ударів по російських військових цілях мають бути зняти.

"Відповідно до міжнародного права це посилило б українську самооборону, зберегло б життя людей та зменшило б руйнування в Україні", — йдеться у повідомленні.

Глава дипломатії ЄС наголосив, що Україні зараз потрібна ППО, оскільки Росія посилила свою агресію щодо України.

"Я обговорю це разом з главою МЗС України Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі у четвер", — додав Боррель.

Що відомо про масований удар по Україні

У понеділок, 26 серпня, Росія випустила по Україні 127 ракет і 109 дронів. Били переважно по енергетичній інфраструктурі. Окупанти застосували ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Повітряним силам України вдалося збити 102 ракети та 99 ударних безпілотників. За приблизними підрахунками, Росія витратила на удар по Україні 1,3 млрд доларів.

Внаслідок ранкової атаки на Україну загинули семеро осіб, ще майже 50 постраждали.

Також важливі новини дня по темі:

війна обстріли ракета Жозеп Боррель ракети ЄС війна в Україні ракетний удар

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:59 Шмигаль закликав США допомогти відновити енергетику та підготуватися до зими

23:56 Білий дім відповів на заклики Зеленського щодо обмежень на удари по Росії

23:53 Майже безшумний та непомітний — у Міноборони показали новий безпілотний транспортер

23:53 На Волині військовий не підключив генератор до приміщення варти — суд обрав для нього покарання

23:40 До Паралімпіади допустили близько ста російських і білоруських спортсменів

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

23:36 У поліції показали перші хвилини після обстрілу Луцька — як допомагали постраждалим

23:35 Боррель відреагував на масовану атаку по Україні — що сказав

23:32 У Дніпрі жорстоко побили дружину військовослужбовця — деталі справи

23:30 У Кривому Розі прогримів вибух

23:25 Загроза балістики з Криму та атака "Шахедів" — під загрозою майже вся Україна

23:59 Шмигаль закликав США допомогти відновити енергетику та підготуватися до зими

23:56 Білий дім відповів на заклики Зеленського щодо обмежень на удари по Росії

23:53 Майже безшумний та непомітний — у Міноборони показали новий безпілотний транспортер

23:53 На Волині військовий не підключив генератор до приміщення варти — суд обрав для нього покарання

23:40 До Паралімпіади допустили близько ста російських і білоруських спортсменів

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

23:36 У поліції показали перші хвилини після обстрілу Луцька — як допомагали постраждалим

23:35 Боррель відреагував на масовану атаку по Україні — що сказав

23:32 У Дніпрі жорстоко побили дружину військовослужбовця — деталі справи

23:30 У Кривому Розі прогримів вибух

23:25 Загроза балістики з Криму та атака "Шахедів" — під загрозою майже вся Україна

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

22:37 Військовий аналітик зробив заяву щодо працівників ТЦК, які силоміць доправляють людей у військкомати

Text

21:57 Нардепка пояснила, чому виникають проблеми з другим рівнем захисту енергооб'єктів

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті