Масована атака по Україні — у ЄС знову закликали дозволити ЗСУ бити по РФ

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: AP

Україна не має бути обмежена у використанні західної зброї для ударів по російських цілях. Країна повинна захищати інфраструктуру та життя людей.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на платформі X у понеділок, 26 серпня.

Читайте також:

Реакція Борреля на російську атаку по Україні

Боррель зазначив, що обмеження на використання західної зброї проти ударів по російських військових цілях мають бути зняти.

"Відповідно до міжнародного права це посилило б українську самооборону, зберегло б життя людей та зменшило б руйнування в Україні", — йдеться у повідомленні.

Глава дипломатії ЄС наголосив, що Україні зараз потрібна ППО, оскільки Росія посилила свою агресію щодо України.

"Я обговорю це разом з главою МЗС України Дмитром Кулебою та міністрами закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі у четвер", — додав Боррель.

Що відомо про масований удар по Україні

У понеділок, 26 серпня, Росія випустила по Україні 127 ракет і 109 дронів. Били переважно по енергетичній інфраструктурі. Окупанти застосували ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Повітряним силам України вдалося збити 102 ракети та 99 ударних безпілотників. За приблизними підрахунками, Росія витратила на удар по Україні 1,3 млрд доларів.

Внаслідок ранкової атаки на Україну загинули семеро осіб, ще майже 50 постраждали.