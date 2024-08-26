Массированная атака по Украине — в ЕС снова призвали разрешить ВСУ избивать по РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: AP

Украина не должна быть ограничена в использовании западного оружия для ударов по российским целям. Страна должна защищать инфраструктуру и жизнь людей.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на платформе X в понедельник, 26 августа.

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Боррель отметил, что ограничения на использование западного оружия против ударов по российским военным целям должны быть сняты.

"В соответствии с международным правом это усилило бы украинскую самооборону, сохранило бы жизнь людей и уменьшило бы разрушения в Украине", — говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Украине сейчас нужна ПВО, поскольку Россия усилила свою агрессию по отношению к Украине.

"Я поговорю об этом вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и министрами иностранных дел ЕС на неформальной встрече в четверг", — добавил Боррель.

Что известно о массированном ударе по Украине

В понедельник, 26 августа, Россия выпустила по Украине 127 ракет и 109 дронов. Били преимущественно по энергетической инфраструктуре. Оккупанты применили ракеты разных типов воздушного, наземного и морского базирования.

Воздушным силам Украины удалось сбить 102 ракеты и 99 ударных беспилотников. По приблизительным подсчетам, Россия потратила на удар по Украине около 1,3 млрд долларов.

В результате утренней атаки на Украину погибли семь человек, еще почти 50 пострадали.