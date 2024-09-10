Дрони атакували Підмосков'я 10 вересня, заявив мер Москви Собянін

Вибухи у Підмосков'ї. Ілюстративне фото: скриншот

У ніч проти 10 вересня у Підмосков'ї було чути звуки вибухів. Влада стверджує, що нібито було збито дрони.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Читайте також:

Нічна атака дронів по Підмосков'ю 10 вересня

За словами мера Москви Сергія Собяніна, ППО збила дрони у міському окрузі Люберці.

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Люберці відбито атаку безпілотників, який летів на Москву", — заявив Собянін.

Він додав, що на місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці.

Після цього стало відомо про ще два дрони, які нібито збили в Раменському міському окрузі.

"Силами ППО Міноборони в Раменському міському окрузі збито ще два безпілотникі, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", — повідомив мер Москви.

Також Telegram Mash написав, що аеропорт Внуково закрили на виліт і приліт літаків через атаку нібито українських дронів. Зараз авіацію перенаправляють в інші "авіагавані".крили на виліт і приліт літаків через атаку нібито українських дронів. Наразі авіацію перенаправляють в інші "авіагавані".

Зазначимо, що цієї ночі вибухи пролунали і у Брянській області РФ. Причиною стала масована атака дронами, по яким працювали сили та засоби протиповітряної оборони Росії. Повідомляється, що в регіоні було потрапляння біля одного з об'єктів "Роснефти".