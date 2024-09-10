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В Подмосковье прозвучали взрывы, мэр Москвы утверждает о сбитых дронах

10 сентября 2024 02:59
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Дроны атаковали Подмосковье 10 сентября, заявил мэр Москвы Собянин
Срочная новость
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В ночь на 10 сентября в Подмосковье было слышно звуки взрывов. Власти утверждают, что якобы были сбиты дроны.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

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По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотников, летевшего на Москву", — заявил Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работает на месте.

После стало известно про еще два дрона, которые якобы сбили в Раменском городском округе.

"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — сообщил мэр Москвы.

Также Telegram Mash написал, что аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет самолетов из-за атаки якобы украинских дронов. Сейчас авиацию перенаправляют в другие "авиагавани".

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Отметим, что этой ночью взрывы прозвучали и в Брянской области РФ. Причиной стала массированная атака дронами, по которым работали силы и средства противовоздушной обороны России. Сообщается, что в регионе было попадания возле одного из объектов "Роснефти".

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