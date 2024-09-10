Дроны атаковали Подмосковье 10 сентября, заявил мэр Москвы Собянин

В Подмосковье прозвучали взрывы, мэр Москвы утверждает о сбитых дронах
В ночь на 10 сентября в Подмосковье было слышно звуки взрывов. Власти утверждают, что якобы были сбиты дроны.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Ночная атака дронов по Подмосковью 10 сентября
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ПВО сбила дроны в городском округе Люберцы.
"Силами ПВО Минобороны в городском округе Люберцы отражена атака беспилотников, летевшего на Москву", — заявил Собянин.
Он добавил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работает на месте.
После стало известно про еще два дрона, которые якобы сбили в Раменском городском округе.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе сбито еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — сообщил мэр Москвы.
Также Telegram Mash написал, что аэропорт Внуково закрыли на вылет и прилет самолетов из-за атаки якобы украинских дронов. Сейчас авиацию перенаправляют в другие "авиагавани".
Отметим, что этой ночью взрывы прозвучали и в Брянской области РФ. Причиной стала массированная атака дронами, по которым работали силы и средства противовоздушной обороны России. Сообщается, что в регионе было попадания возле одного из объектов "Роснефти".
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