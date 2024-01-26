У Пентагоні закликали Конгрес схвалити фінансування України публічно і приватно

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх

На тлі постачання боєприпасів КНДР до Росії у Пентагоні закликали Конгрес схвалити запит на фінансування України і публічно, і приватно. США надали нашій державі останній пакет допомоги у грудні 2023 року.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

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Сінгх згадала про обов'язкову допомогу Україні у контексті поглиблення відносин між Росією і КНДР. За її словами, це продовжує війну, робить її затяжною та небезпечною. Конгресу якнайшвидше потрібно схвалити фінансування Україні як публічно, так і приватно.

"Продовження фінансування, продовження підтримки з боку цих країн продовжує цю війну. Це те, що нас турбує, і саме тому ми взяли на себе зобов'язання підтримувати Україну, але ми не можемо цього робити без ухвалення додаткового запиту", — зазначила вона.

Як відомо, останній пакет допомоги нашій державі від США був у грудні 2023 року. І якщо підтримка закінчиться, це викличе великі занепокоєння.

"І я думаю, що члени Конгресу з обох партій розуміють, який вплив це може мати", — додала Сінгх.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що кілька джерел в американських ЗМІ стверджують, що затримка з допомогою Україні в Конгресі повʼязана з тиском американського експрезидента Дональда Трампа. Він бажає будувати кампанію на питаннях міграції і компроміс щодо України не в його інтересах.

Додамо, в США продовжуються дискусії щодо ухвалення законодавства для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні Америки. Сенатори стверджують, що кожен день "на крок ближче" до ухвалення допомоги нашій державі.