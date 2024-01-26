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В Пентагоне призвали Конгресс одобрить финансирование Украины публично и частным образом

26 января 2024 08:17
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В Пентагоне призвали Конгресс одобрить финансирование Украины публично и частным образом
Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На фоне поставок боеприпасов КНДР в Россию в Пентагоне призвали Конгресс одобрить запрос на финансирование Украины и публично, и частным образом. США предоставили нашему государству последний пакет помощи в декабре 2023 года.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

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Сингх упомянула об обязательной помощи Украине в контексте углубления отношений между Россией и КНДР. По ее словам, это продолжает войну, делает ее затяжной и опасной. Конгрессу нужно скорее одобрить финансирование Украины как публично, так и частным образом.

"Продолжение финансирования, продолжение поддержки со стороны этих стран продолжает эту войну. Это то, что нас беспокоит, и именно поэтому мы обязались поддерживать Украину, но мы не можем этого делать без принятия дополнительного запроса", — отметила она.

Как известно, последний пакет помощи нашему государству от США был в декабре 2023 года. И если поддержка закончится, это вызовет большую обеспокоенность.

"И я думаю, что члены Конгресса по обеим партиям понимают, какое влияние это может оказать", — добавила Сингх.

Напомним, что недавно стало известно, что несколько источников в американских СМИ утверждают, что задержка с помощью Украины в Конгрессе связана с давлением американского экс-президента Дональда Трампа. Он желает строить кампанию по вопросам миграции, и компромисс в отношении Украины не в его интересах.

Добавим, в США продолжаются дискуссии по принятию законодательства по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню и усилению безопасности на южной границе Америки. Сенаторы утверждают, что каждый день "на шаг ближе" к принятию помощи нашему государству.

США
Конгресс
военная помощь
Украина
Пентагон
финансы
война в Украине

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