Війна в Україні — у партії Шольца запропонували мирну ініціативу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Представники партії канцлера Німеччини Олафа Шольца виступили з пропозицією створити міжнародну контактну групу для "мирної" ініціативи щодо війни Росії проти України. Імовірними членами могли б стати Китай, Індія, Туреччина і Бразилія.

Про це повідомило видання Tagesschau у суботу, 14 вересня.

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Лідер фракції Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі Рольф Мютценіх запропонував створити міжнародну контактну групу для сприяння мирному врегулюванню війни Росії проти України.

За його словами, Шольц і Президент України Володимир Зеленський погодилися, що необхідно посилити зусилля для проведення мирних переговорів і що Росія також має бути присутня на наступному мирному саміті.

"Це також дасть можливість іншим країнам взяти активнішу участь у припиненні бойових дій", — зазначив Мютценіх.

Він додав, що до складу такої контактної групи могли б увійти Китай, Індія, Туреччина та Бразилія.