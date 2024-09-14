Война в Украине — в партии Шольца предложили мирную инициативу

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Представители партии канцлера Германии Олафа Шольца выступили с предложением создать международную контактную группу для "мирной" инициативы по войне России против Украины. Вероятными членами могли бы стать Китай, Индия, Турция и Бразилия.

Об этом сообщило издание Tagesschau в субботу, 14 сентября.

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Лидер фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених предложил создать международную контактную группу для содействия мирному урегулированию войны России против Украины.

По его словам, Шольц и Президент Украины Владимир Зеленский согласились, что необходимо увеличить усилия для проведения мирных переговоров и что Россия также должна присутствовать на следующем мирном саммите.

"Это также даст возможность другим странам принять более активное участие в прекращении боевых действий", — отметил Мютцених.

Он добавил, что в состав такой контактной группы могли бы войти Китай, Индия, Турция и Бразилия.