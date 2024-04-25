У Парижі обвалилися лопасті знаменитого вітряка кабаре Мулен Руж

Вітряк кабаре "Мулен Руж" без лопастей. Фото: BFM

У Парижі вночі обвалились лопасті вітряка кабаре "Мулен Руж". Це одне з найбільш знаменитих місць у столиці Франції.

Про це повідомляє RTE у четвер, 25 квітня.

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Les joies d’aller bosser à 3h : se retrouver nez à nez avec l’hélice du moulin rouge tombée par terre pic.twitter.com/Xi9zI0TJHu — Adélaïde Malavaud (@AMalavaud) April 25, 2024

Обвалилися лопасті знаменитого паризького вітряка

"Лопасті вітряка Мулен Руж, однієї з найвідоміших пам'яток Парижа, обвалилися вночі, ніхто не постраждав", — повідомили місцеві рятувальники.

Аварія сталася усього лише за декілька місяців до Олімпійських ігор, які мають пройти у французькій столиці. Її причини не відомі.

Представник "Мулен Руж" розповів, що аварія сталася після закриття закладу, тож ніхто не постраждав.

"Щотижня технічні групи кабаре перевіряють механізм вітряка, і вони не помітили жодних проблем", — повідомило джерело.

Також відомо, що це перший випадок, з тих пір, як кабаре вперше відкрило свої двері 6 жовтня 1889 року.

Вітряк кабаре "Мулен Руж" без лопастей. Фото: BFM

Лопасті вітряка кабаре "Мулен Руж". Фото: BFM

Раніше ми повідомляли, що представники французьких спецслужб можуть скасувати церемонію відкриття Літніх Олімпійських ігор, які відбудуться 2024 року в Парижі. Існує ймовірність, що урочистий захід буде затьмарений терактом.

У Парижі не раді бачити на Олімпійських іграх-2024 російських та білоруських спортсменів. Про це заявила мер міста-господаря ОІ Анн Ідальго.