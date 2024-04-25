В Париже обрушились лопасти знаменитой ветряной мельницы кабаре Мулен Руж

Ветряная мельница кабаре Мулен Руж без лопастей. Фото: BFM

В Париже ночью обрушились лопасти ветряной мельницы кабаре "Мулен Руж". Это одно из самых знаменитых мест в столице Франции.

Об этом сообщает RTE в четверг, 25 апреля.

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Les joyes d'aller bosser à 3h : se retrouver nez à nez avec l'hélice du moulin rouge tombée par terre pic.twitter.com/Xi9zI0TJHu — Adélaïde Malavaud (@AMalavaud) April 25, 2024

Обрушились лопасти знаменитой парижской ветряной мельницы

"Лопасти ветряной мельницы Мулен Руж, одной из самых известных достопримечательностей Парижа, обрушились ночью, никто не пострадал", — сообщили местные спасатели.

Авария случилась всего за несколько месяцев до Олимпийских игр, которые должны пройти во французской столице. Ее причины неизвестны.

Представитель "Мулен Руж" рассказал, что авария произошла после закрытия заведения, поэтому никто не пострадал.

"Еженедельно технические группы кабаре проверяют механизм ветряной мельницы, и они не заметили никаких проблем", — сообщил источник.

Также известно, что это первый случай, с тех пор как кабаре впервые открыло свои двери 6 октября 1889 года.

Ветряная мельница кабаре "Мулен Руж" без лопастей. Фото: BFM

Лопасти ветряной мельницы кабаре "Мулен Руж". Фото: BFM

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