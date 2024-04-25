Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Париже обрушились лопасти знаменитой ветряной мельницы кабаре Мулен Руж arrow

В Париже обрушились лопасти знаменитой ветряной мельницы кабаре Мулен Руж

25 апреля 2024 12:59
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Париже обрушились лопасти знаменитой ветряной мельницы кабаре Мулен Руж
Ветряная мельница кабаре Мулен Руж без лопастей. Фото: BFM
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Париже ночью обрушились лопасти ветряной мельницы кабаре "Мулен Руж". Это одно из самых знаменитых мест в столице Франции.

Об этом сообщает RTE в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Обрушились лопасти знаменитой парижской ветряной мельницы

"Лопасти ветряной мельницы Мулен Руж, одной из самых известных достопримечательностей Парижа, обрушились ночью, никто не пострадал", — сообщили местные спасатели.

Авария случилась всего за несколько месяцев до Олимпийских игр, которые должны пройти во французской столице. Ее причины неизвестны.

Представитель "Мулен Руж" рассказал, что авария произошла после закрытия заведения, поэтому никто не пострадал.

"Еженедельно технические группы кабаре проверяют механизм ветряной мельницы, и они не заметили никаких проблем", — сообщил источник.

Также известно, что это первый случай, с тех пор как кабаре впервые открыло свои двери 6 октября 1889 года.

лопасть мельницы Мулен Руж
Ветряная мельница кабаре "Мулен Руж" без лопастей. Фото: BFM
лопасть мельницы Мулен Руж
Лопасти ветряной мельницы кабаре "Мулен Руж". Фото: BFM

Ранее мы сообщали, что представители французских спецслужб могут отменить церемонию открытия Летних Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже. Существует вероятность, что торжественное мероприятие будет омрачено терактом.

В Париже не рады видеть на Олимпийских играх-2024 русских и белорусских спортсменов. Об этом заявила мэр города-хозяина ОИ Анн Идальго.

Франция
авария
Париж
Олимпиада-2024
мир

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри