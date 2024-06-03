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У Парижі біля Ейфелевої вежі виявили труни з написом про французьких солдатів в Україні

3 червня 2024 06:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Парижі біля Ейфелевої вежі залишили труни із французькими прапорами з написами "Французькі солдати в Україні"
Труни біля Ейфелевої вежі. Фото: leparisien.fr
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Біля Ейфелевої вежі в Парижі виявили п'ять трун. Усі вони були вкриті французькими прапорами з написом "Французькі солдати в Україні".

Про це в неділю, 2 червня, повідомило видання Le Parisien.

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У правоохоронних органах зазначили, що домовини близько 09:00 в суботу, 2 червня, поставили та залишили троє людей. Центральна лабораторія та кінологічна служба провели перевірку, в результаті якої з'ясувалося, що у трунах були мішки з гіпсом.

Правоохоронці повідомили, що водія фургона, яким перевозили труни, вже заарештували. Затриманий прибув із Болгарії до Парижу напередодні ввечері. За його словами, за перевезення вантажу та супровід він отримав 40 євро.

Двоє інших підозрюваних утекли, однак поліцейські вважають, що виявили їх на автовокзалі Берсі.

"Поліція 12-го округу заарештувала двох чоловіків, які готувалися сісти на автобус до Берліна. За нашою інформацією, троє підозрюваних — болгарин, українець і німець", — йдеться в повідомленні.

Розслідування проводитиме паризька регіональна поліція. За інформацією паризької прокуратури, трьох підозрюваних взяли під варту за навмисне насильство.

Нагадаємо, у середині березня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що може ввести французьку армію на територію України, однак додав, що французи ніколи не візьмуть на себе ініціативу у воєнних діях в Україні. За його словами, Франція не воює з Росією, однак Захід не повинен дозволити країні-агресору перемогти.

Також ми повідомляли про те, що Макрон розповів, за яких умов французькі війська опиняться на території України.

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гробниця
Франція
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війна в Україні
Париж

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