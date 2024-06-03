В Париже у Эйфелевой башни оставили гробы с французскими флагами с надписями "Французские солдаты в Украине"

Гробы возле Эйфелевой башни. Фото: leparisien.fr

Возле Эйфелевой башни в Париже обнаружили пять гробов. Все они были покрыты французскими флагами с надписью "Французские солдаты в Украине".

Об этом в воскресенье, 2 июня, сообщило издание Le Parisien.

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В правоохранительных органах отметили, что гробы около 09:00 в субботу, 2 июня, поставили и оставили три человека. Центральная лаборатория и кинологическая служба провели проверку, в результате которой выяснилось, что в гробах были мешки с гипсом.

Правоохранители сообщили, что водитель фургона, которым перевозили гробы, уже арестован. Задержанный прибыл из Болгарии в Париж накануне вечером. По его словам, за перевозку груза и сопровождение он получил 40 евро.

Двое других подозреваемых скрылись, однако полицейские считают, что обнаружили их на автовокзале Берси.

"Полиция 12-го округа арестовала двух мужчин, которые готовились сесть на автобус в Берлин. По нашей информации, трое подозреваемых — болгарин, украинец и немец", — говорится в сообщении.

Расследование будет проводить парижская региональная полиция. По информации парижской прокуратуры, троих подозреваемых взяли под стражу за умышленное насилие.

Напомним, в середине марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что может ввести французскую армию на территорию Украины, однако добавил, что французы никогда не примут инициативу в военных действиях в Украине. По его словам, Франция не воюет с Россией, однако Запад не должен позволить стране-агрессору победить.

Также мы сообщали о том, что Макрон рассказал, при каких условиях французские войска окажутся на территории Украины.