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У Норвезькому морі сталося зіткнення російського корабля та глибоководного апарату, — ГУР

12 липня 2024 12:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Російські морські судна зіткнутися у Норвезькому морі
Російський корабель. Ілюстративне фото: EPA
Євгенія Брюховецька - редактор

У Норвезькому морі 1 липня сталося зіткнення російського корабля та глибоководного апарата. Друге морське судно АС-36 зазнало пошкоджень.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Зіткнення російських морських суден у Норвезькому морі

"1 липня 2024 року під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський  глибоководний апарат "АС-36", — йдеться у повідомленні.
 
В ГУР зазначили, що модернізація апарата відбувалась у Санкт-Петербурзі на потужностях "канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року. А носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту Росії "Михаил Рудницкий". 
 
На момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудницкого" не впорався з керуванням, через що зіткнулися корпуси судна та "АС-36". 
 
"Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування", — уточнила розвідка.
 
Наразі росіяни проводять оцінку збитків та часу, який необхідний для ремонту "АС-36".

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Скриншот допису ГУР

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