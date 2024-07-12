Російські морські судна зіткнутися у Норвезькому морі

Російський корабель. Ілюстративне фото: EPA

У Норвезькому морі 1 липня сталося зіткнення російського корабля та глибоководного апарата. Друге морське судно АС-36 зазнало пошкоджень.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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"1 липня 2024 року під час випробувань в акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований російський глибоководний апарат "АС-36", — йдеться у повідомленні.



В ГУР зазначили, що модернізація апарата відбувалась у Санкт-Петербурзі на потужностях "канонерського судноремонтного заводу" з 2017 року. А носієм "АС-36" став рятувальний корабель північного флоту Росії "Михаил Рудницкий".



На момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж "Рудницкого" не впорався з керуванням, через що зіткнулися корпуси судна та "АС-36".



"Внаслідок інциденту російський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування", — уточнила розвідка.



Наразі росіяни проводять оцінку збитків та часу, який необхідний для ремонту "АС-36".

Скриншот допису ГУР

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