Российские морские суда столкнутся в Норвежском море

Российский корабль. Иллюстративное фото: EPA

В Норвежском море 1 июля произошло столкновение российского корабля и глубоководного аппарата. Второе морское судно АС-36 получило повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в Telegram в пятницу, 12 июля.

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"1 июля 2024 года во время испытаний в акватории Норвежского моря получил повреждения модернизированный российский глубоководный аппарат "АС-36", — говорится в сообщении.



В ГУР отметили, что модернизация аппарата проходила в Санкт-Петербурге на мощностях "канонерского судоремонтного завода" с 2017 года. А носителем "АС-36" стал спасательный корабль северного флота России "Михаил Рудницкий".



На момент спуска глубоководного аппарата на воду экипаж "Рудницкого" не справился с управлением, из-за чего столкнулись корпуса судна и АС-36.



"В результате инцидента российский глубоководный аппарат получил повреждения, которые не позволяют продолжать испытания", — уточнила разведка.



Сейчас россияне проводят оценку убытков и времени, необходимого для ремонта "АС-36".

Скриншот поста ГУР

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