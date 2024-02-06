У Норвегії закликають Збройні сили готуватися до ймовірної війни з Росією

Бійці Збройних сил Норвегії. Фото: reddit.com

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам заявив, що армія країни повинна бути готовою до можливої війни з Російською Федерацією. За його словами, немає ознак того, що Росія може стати демократичною країною і є ймовірність, що вона посилить військову присутність у прикордонних районах із Норвегією.

Про це Бьорн Арільд Грам повідомив на лекції у Військовому товаристві Осло в понеділок, 5 лютого, повідомляє VG.

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Норвезький міністр оборони вважає, що є гостра потреба в великих інвестиціях в норвезьку оборону, адже держава повинна мати змогу "реагувати своєчасно й разом із союзниками".

"Ми повинні розуміти, що насіння шляху Росії до демократії після падіння комунізму вже давно розчавлене. Наскільки ми бачимо, немає жодних ознак того, що Росія стане такою, як ми", — зазначив Грам.

Він нагадав, що росіян, які виявляють сміливість виступити проти влади, ув'язнюють або відправляють на війну проти України як "гарматне м'ясо". До того ж Росія не має ні опозиції, ні вільної преси, ні громадянського суспільства, тому ця "нова ситуація" триватиме довго.

"Ми повинні розуміти, що припиненням війни в Україні це не закінчиться, хоч би як ми цього хотіли", — наголосив посадовець.

Він також анонсував більше військових навчань разом із союзниками на території Норвегії та наголосив на потребі інвестицій у протиповітряну оборону, військово-морські сили. Грам додав, що норвезька армія має проблеми з внутрішньою координацією.

Оборона Норвегії

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен закликав членів НАТО бути готовими до війни з Росією. За його словами, члени НАТО повинні приділити особливу увагу зміцненню протиповітряної оборони, а також збільшенню виробництва ракет великої дальності і запчастин для військової техніки.

Також ми повідомляли, що Норвегія планує виділити близько 190 мільйонів доларів для збільшення виробництва боєприпасів та посилення оборонної промисловості країни. Крім того, частина озброєння буде надана Україні як допомога у боротьбі з Росією.