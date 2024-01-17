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Норвегія виділила 190 млн доларів на виробництво боєприпасів — частина буде надана Україні

17 січня 2024 20:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Норвегія виділила 190 млн доларів на виробництво боєприпасів — частина буде надана Україні
Завод з виготовлення зброї. Ілюстративне фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Норвегія виділить близько 190 мільйонів доларів для збільшення виробництва боєприпасів та посилення оборонної промисловості країни. Частина озброєння буде надана Україні, як допомога у боротьбі з російським агресором.

Про це повідомили в норвезькому уряді.

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Загалом на нове озброєння в Норвегії планують виділити 2 млрд норвезьких крон, це більше ніж 190 млн доларів.

Зазначається, що половину коштів отримає норвезька компанія Nammo, яка займається виготовленням снарядів. Решту суми направлять на збільшення потужностей оборонної промисловості країни.

"Підвищення можливостей оборонної промисловості є важливим як для України, так і для нашої власної безпеки. Один мільярд крон піде на у Nammo для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів", — підкреслили в уряді країни.

Як вказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам, подібні заходи для збільшення виробництва озброєння потрібне не лише Україні, але і Норвегії.

"Ми робимо внесок у значне збільшення виробничих потужностей Nammo, щоб задовольнити потреби Норвегії, союзників і України", — додав міністр.

Західні країни під час надання Україні військової допомоги стикнулися з тим, що мають недостатньо боєприпасів для власного захисту.

Європа планувала надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Проте, як зазначила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, лише 480 тисяч перебуває на конвеєрі зараз.

Нагадаємо, Норвегія відправить два винищувачі F-16 до Данії. Таким чином ця країна хоче зробити свій внесок у навчання українських пілотів з використання літаків американського виробництва.

Додамо, норвезький уряд ухвалив стратегічне рішення дозволити пряме постачання озброєнь та оборонної продукції від місцевої оборонної промисловості до українських військових. Це рішення набуло чинності з першого дня 2024 року.

війна
зброя
Норвегія
військова допомога
Україна
виробництво

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