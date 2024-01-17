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Норвегия выделила 190 млн долларов на производство боеприпасов — часть будет предоставлена Украине

17 января 2024 20:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Норвегия выделила 190 млн долларов на производство боеприпасов — часть будет предоставлена Украине
Завод по изготовлению оружия. Иллюстративное фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Норвегия выделит около 190 миллионов долларов для увеличения производства боеприпасов и усиления оборонной промышленности страны. Часть вооружения будет предоставлена Украине как помощь в борьбе с российским агрессором.

Об этом сообщили в норвежском правительстве.

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В общей сложности на новое вооружение в Норвегии планируют выделить 2 млрд норвежских крон, это более 190 млн долларов.

Отмечается, что половину средств получит норвежская компания Nammo, занимающаяся изготовлением снарядов. Остаток суммы направят на увеличение мощностей оборонной промышленности страны.

"Повышение возможностей оборонной промышленности важно как для Украины, так и для нашей собственной безопасности. Один миллиард крон пойдет на Nammo для увеличения производства артиллерийских боеприпасов", — подчеркнули в правительстве страны.

Как указал министр обороны Бьорн Арильд Грам, подобные меры по увеличению производства вооружения нужны не только Украине, но и Норвегии.

"Мы вносим вклад в значительное увеличение производственных мощностей Nammo, чтобы удовлетворить потребности Норвегии, союзников и Украины", — добавил министр.

Западные страны при оказании Украине военной помощи столкнулись с тем, что у них недостаточно боеприпасов для собственной защиты.

Европа планировала предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. Однако, как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, всего 480 тысяч находится на конвейере сейчас.

Напомним, Норвегия отправит два истребителя F-16 в Данию. Таким образом, эта страна хочет внести свой вклад в обучение украинских пилотов по использованию самолетов американского производства.

Добавим, норвежское правительство приняло стратегическое решение разрешить прямые поставки вооружений и оборонной продукции от местной оборонной промышленности к украинским военным. Это решение вступило в силу с первого дня 2024 года.

война
оружие
Норвегия
военная помощь
Украина
производство

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